Прокуратура заинтересовалась фасадами домов в Заволжье из-за рекламы наркотиков на ней

26 Июль 10:55 2018-07-26T10:56:11+03:00

Теперь от дука требуют привести фасады в надлежащее состояние

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Рекламу наркотиков заметили на фасадах многоквартирных домов на улице Мичурина в Заволжье. Прокуратура потребовала от домоуправляющей компании ООО «Жилсервис-2» устранить незаконную агитацию.

Городецкой городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о незаконном обороте наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ.

- Жилищным законодательством установлена ответственность управляющей компании перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме. Должностными лицами домоуправляющей компании не исполняется возложенная на них обязанность по надлежащему содержанию общего имущества, - рассказали в прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями законодательства городским прокурором в адрес директора ДУКа внесено представление с требованием принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений и недопущении их впредь, которое находится на рассмотрении.