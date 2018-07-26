26 Июль 10:18 2018-07-26T10:19:00+03:00

Также снизились цены на сливочное масло, молоко и соль

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Капуста, говядина и куриные яйца подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 16 по 23 июля 2018 года в регионе на 7,9% снизилась средняя цена на капусту (с 25,5 до 23,5 рублей за кг), на 0,7% подешевели куриные яйца (с 46,3 до 45,9 рублей за десяток), на 0,3% — говядина (с 323,5 до 322,5 рублей за кг).

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 16 июля в области снизились средние цены на масло, молоко и соль.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.

Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства.

- От доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской области. Важно и то, что с успешным развитием сельского хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области, — подчеркнул Глеб Никитин.