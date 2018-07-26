Против нерадивой матери из Кулебак, избивавшей своих детей, возбудили уголовное дело
По материалам Кулебакской городской прокуратуры в отношении местной жительницы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей возбуждено уголовное дело
34- летняя местная жительница не следила за своим и сыновьями трех и четырех лет. Она злоупотребляла спиртными напитками, не кормила и не покупала детям одежду. Мальчики ходили в старой одежде и обуви.
Кроме того, женщина нередко избивала детей. В феврале мать лишили родительских прав, а мальчиков передали бабушке.
В июне городским прокурором материалы проверки о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей были направлены в территориальный отдел полиции.
В конце июня 2018 года дознавателем в отношении жестокой матери возбуждено уголовное дело.
В настоящее время по делу отделом дознания МО МВД России «Кулебакский» проводится предварительное расследование.