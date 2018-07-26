Против нерадивой матери из Кулебак, избивавшей своих детей, возбудили уголовное дело

26 Июль 08:27 2018-07-26T08:27:32+03:00

34-летняя женщина крепко выпивала и забывала про существование своих детей, которым нет и пяти лет

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По материалам Кулебакской городской прокуратуры в отношении местной жительницы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей возбуждено уголовное дело

34- летняя местная жительница не следила за своим и сыновьями трех и четырех лет. Она злоупотребляла спиртными напитками, не кормила и не покупала детям одежду. Мальчики ходили в старой одежде и обуви.

Кроме того, женщина нередко избивала детей. В феврале мать лишили родительских прав, а мальчиков передали бабушке.

В июне городским прокурором материалы проверки о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей были направлены в территориальный отдел полиции.

В конце июня 2018 года дознавателем в отношении жестокой матери возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по делу отделом дознания МО МВД России «Кулебакский» проводится предварительное расследование.