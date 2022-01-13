Женщины-заключенные из нижегородской колонии воссоздали шедевры мирового искусства

Конкурс «Изоляция» проводится в третий раз. Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Картины известных мастеров живописи воссоздали женщины-заключенные, отбывающие наказание в нижегородской исправительной колонии № 2. Осужденные проявили себя с творческой стороны и для создания своих образов не только подобрали и изготовили реквизит, но и нарисовали фон, загримировались.

Картина Веницианова "Девушка в платке". Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Конкурс «Изоляция» проводится для заключенных уже третий год подряд, а само мероприятие стало настоящим праздником для женщин и продолжает набирать популярность.

Картина Рафаэля "Донна Велата". Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

- Участники расширяют свои познания в живописи, не желая повторяться, выбирают каждый раз все более сложные картины, требующие тщательной работы с деталями, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Нижегородской области.

Картина Огюста Ренуара "Танец в городе". Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

В этот раз выбор участниц пал на такие картины мастеров эпохи Возрождения, как «Мужской портрет» 1490 года Сандро Боттичелли и «Даму под покрывалом» Рафаэля.

Картина Сандро Боттичелли "Мужской портрет".Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Среди шедевров мирового искусства осуждённые также выбрали реконструировать полотно Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой». Правда, вместо сережки на девушке красовалась ёлочная игрушка, но в целом образ получился поразительно похожим на оригинал.

Картина Яна Веремеера "Девушка с жемучной серёжкой". Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Ещё одной модели выпала честь побывать в образе поэтессы Анны Ахматовой, которую в 1914 году запечатлел на полотне Натан Альтман.

Картина Василия Максимова "В своей полосе". Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Для женщин-осужденных этот конкурс - шанс предстать в новом образе и отправить необычные фотографии своим родным.

Картина Валентина Серова "Мика Морозов". Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

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