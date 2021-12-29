Новогодняя сказка сбывается

На благотворительной елке в нижегородском театре кукол благодаря ПАО Ростелеком побывали 250 детей из малообеспеченных и многодетных семей

Приобщиться к волшебству новогодней сказки в самом притягательном для любого ребенка месте – нижегородском академическом театре кукол – смогли дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с инвалидностью из Нижнего Новгорода, Бора, Дальнеконстантиновского, Вадского и Володарского районов. Билеты на спектакль «Карнавал в волшебном лесу» ребятам подарил «Ростелеком». Партнер акции - Нижегородское областное отделение «Российского детского фонда».

Десятилетний четвероклассник Дальнеконстантиновской школы Лёша Сквознов признаётся: в театре он впервые. В семье кроме него еще двое детей. Никогда не была ни в одном театре и его одноклассница Катя Фёдорова. Девочка тоже из многодетной семьи, и о том, чтобы побывать в кукольном театре в Нижнем Новгороде, не могла и мечтать.

Воспитанники нижегородской школы для слабослышащих детей № 65 с увлечением фотографируются рядом со сказочной избушкой Бабы – Яги. Двенадцатилетние подружки Люба и Настя в восторге, ведь попасть на спектакль перед Новым годом, когда в фойе сверкает великолепно украшенная елка – настоящее чудо.

Многодетная семья Мельник приехала из Бора - мама Елена, 9-летний Михаил и 7-летняя Ксения. Дома их ждет еще 17 летний брат.

- Для детей это такая радость, которая надолго запомнится,- уверена Елена.

Руководитель нижегородского областного отделения Российского детского фонда Нина Ивановна Дернова отмечает: «Ростелеком» имеет очень давние традиции благотворительности.

- Нашей совместной с телекоммуникационной компанией деятельности по благотворительности ровно столько, сколько я руковожу фондом - 23 года, - говорит она. – «Ростелеком» поддерживает многие наши программы для детей-сирот. Например, дополнительного профессионального образования (учим детей из детдомов и интернатов профессиям портних, дизайнеров), и большой проект по приобретению глухим детям лучших импортных слуховых аппаратов в Дании. Благодаря участию телекоммуникационной компании все дети интерната № 65, школы глухих детей, были оснащены такими слуховыми аппаратами. Сегодняшняя благотворительная ёлка тоже проходит при поддержке «Ростелекома». Компания оплатила покупку 250 билетов для детей из социально-реабилитационных центров, из многодетных малообеспеченных семей. Мы пригласили также учеников школы-интерната № 65 для слабослышащих детей, школы-интерната №1, детей-инвалидов. Мы счастливы, что ребята стали зрителями спектакля академического театра кукол. На мой взгляд, это один из лучших театров в стране.

Новогодняя сказка сбывается

По словам директора Департамента внешних коммуникаций МРФ «Волга» ПАО Ростелеком Дмитрия Сырова, идея благотворительного спектакля родилась у них на предновогоднем заседании комиссии по благотворительности.

- Весь декабрь у нас традиционно проходит под знаком дарения подарков и социальной предновогодней работы, в которую включаются и все наши сотрудники, и руководство, - рассказывает он. - И мы решили предложить одному из нижегородских театров сделать благотворительный показ спектакля. Нашим оператором по акции стало нижегородское отделение «Российского детского фонда». Эта акция от чистого сердца - подарить праздник тем, кому он больше всего нужен и кому его не хватает. Делая такие подарки детям, мы сами получаем от этого большое удовольствие.

Алина Малинина