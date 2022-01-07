Ледовое шоу «Спящая красавица» пройдет на Нижегородской ярмарке 9 января. ФОТО: предоставлено организатором.

Ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» состоится на Нижегородской ярмарке 9 января. Оно станет частью торжественной церемонии передачи титула «Новогодней столицы России-2023» Новосибирску.

- Это непревзойденное по своей красоте и технологичности шоу, не имеющее аналогов в мире, - рассказывают о постановке в АНО «Центр 800». – Эта история будет представлена в совершенно новой интерпретации. Декорациями для шоу станет Главный ярмарочный дом с проекцией от нижегородской компании dreamlaser.

Режиссером постановки является известная фигуристка Татьяна Навка. А в самом шоу будут задействованы многие олимпийские чемпионы по фигурному катанию, в том числе Алина Загитова.

- Алина Загитова — наш главный новогодний подарок всем зрителям. Эта фигуристка обладает невероятным талантом перевоплощения и уникальным стилем катания, отметила Татьяна Навка. - Каждый её выход на лёд — завораживающая феерия.

В ходе постановки этого шоу были задействованы фигуристы мировой величины, самые выдающиеся хореографы, композиторы, сценаристы и многие другие профессионалы своего дела. Начало ледового шоу запланировано на 17:00 9 января.

- Доступ на трибуну для зрителей бесплатный, но при условии предварительной регистрации, - пояснили в АНО «Центр 800». - Взрослым для входа также потребуется предъявить QR-код с портала Госуслуг, подтверждающий вакцинацию или иммунизацию, либо «Мультипасс». Свободный доступ без сопровождения взрослых возможен для детей с 14 лет. Для детей до 6 лет бесплатный билет на трибуну не требуется при наличии бесплатного билета у взрослых.