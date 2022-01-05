Новый виток сотрудничества

Исполнительный директор КОО «Манлай инвестмент» Э. Батболд, генеральный директор КОО «Манлай инвестмент» Ц. Эрдэнэбилэг, исполнительный директор КОО «Монгол эм импекс концерн» Б. Болормаа, торговый представитель Российской Федерации в Монголии Максим Васильев. Фото предоставлено ООО «Арзамасский торговый дом».

Такой подарок преподнесла монгольская компания «Манлай инвестмент», которая является официальным дилером Арзамасского приборостроительного завода.

Церемония вручения прибора состоялась 20 декабря в Торговом представительстве РФ в Монголии. Участие в мероприятии также принимал представитель медицинской компании «Монгол эм импекс концерн», зарегистрировавшей в этой стране российскую вакцину «Спутник-V».

Монгольские партнеры отметили, что в нынешних условиях пандемии вместе с АПЗ, выпускающим бактерицидные рециркуляторы, они рады оказать помощь в деле профилактики вирусных заболеваний.

Сейчас при содействии торгпредства ведется активная работа по продвижению арзамасских рециркуляторов. В Монголию поставлено 70 приборов.

Комментарий

Михаил Сурнин, начальник отдела продаж ООО «Арзамасский торговый дом»:

– Сегодня продукцию Арзамасского приборостроительного завода хорошо знают в Монголии. В жесткой конкуренции с китайскими производителями предприятию удалось занять свою нишу на монгольском рынке. Сотрудничество началось в середине 2000-х, когда на монгольские предприятия были поставлены системы учета алкогольной продукции «АЛКО», которые до сих пор исправно работают. В 2015 году – новый уровень партнерских отношений: после большой подготовительной работы, связанной с доработкой приборов под требования Госстандарта Монголии, в страну начались поставки счетчиков воды.

Наш монгольский партнер – компания «Манлай инвестмент» – проводит огромную работу по продвижению продукции с брендом АПЗ. И сейчас наряду с приборами учета энергоресурсов мы будем поставлять в Монголию рециркуляторы.