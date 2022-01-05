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Новости компаний5 января 2022 12:22

Новый виток сотрудничества

Бактерицидный рециркулятор РБ-1-30 производства АО «АПЗ» установлен в Торговом представительстве Российской Федерации в Монголии.
Источник:kp.ru
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Исполнительный директор КОО «Манлай инвестмент» Э. Батболд, генеральный директор КОО «Манлай инвестмент» Ц. Эрдэнэбилэг, исполнительный директор КОО «Монгол эм импекс концерн» Б. Болормаа, торговый представитель Российской Федерации в Монголии Максим Васильев. Фото предоставлено ООО «Арзамасский торговый дом».

Исполнительный директор КОО «Манлай инвестмент» Э. Батболд, генеральный директор КОО «Манлай инвестмент» Ц. Эрдэнэбилэг, исполнительный директор КОО «Монгол эм импекс концерн» Б. Болормаа, торговый представитель Российской Федерации в Монголии Максим Васильев. Фото предоставлено ООО «Арзамасский торговый дом».

Такой подарок преподнесла монгольская компания «Манлай инвестмент», которая является официальным дилером Арзамасского приборостроительного завода.

Церемония вручения прибора состоялась 20 декабря в Торговом представительстве РФ в Монголии. Участие в мероприятии также принимал представитель медицинской компании «Монгол эм импекс концерн», зарегистрировавшей в этой стране российскую вакцину «Спутник-V».

Монгольские партнеры отметили, что в нынешних условиях пандемии вместе с АПЗ, выпускающим бактерицидные рециркуляторы, они рады оказать помощь в деле профилактики вирусных заболеваний.

Сейчас при содействии торгпредства ведется активная работа по продвижению арзамасских рециркуляторов. В Монголию поставлено 70 приборов.

Комментарий

Михаил Сурнин, начальник отдела продаж ООО «Арзамасский торговый дом»:

– Сегодня продукцию Арзамасского приборостроительного завода хорошо знают в Монголии. В жесткой конкуренции с китайскими производителями предприятию удалось занять свою нишу на монгольском рынке. Сотрудничество началось в середине 2000-х, когда на монгольские предприятия были поставлены системы учета алкогольной продукции «АЛКО», которые до сих пор исправно работают. В 2015 году – новый уровень партнерских отношений: после большой подготовительной работы, связанной с доработкой приборов под требования Госстандарта Монголии, в страну начались поставки счетчиков воды.

Наш монгольский партнер – компания «Манлай инвестмент» – проводит огромную работу по продвижению продукции с брендом АПЗ. И сейчас наряду с приборами учета энергоресурсов мы будем поставлять в Монголию рециркуляторы.

БИЗНЕС-ПРЕСС