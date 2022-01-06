Под маркой АПЗ

АПЗ стал дипломантом областного конкурса. Фото предоставлено АПЗ.

Рециркулятор бактерицидный РБ-1 получил «Нижегородскую марку качества» в категории «Продукция производственно-технического назначения». Комиссия конкурса оценивала соответствие товара установленным требованиям, уровень качества в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами, безопасность, социальную значимость, потребительскую оценку и другие параметры.

Дипломанты имеют право маркировать свою продукцию логотипом конкурса. Для потребителей этот знак символизирует высокое качество изделия.

Всего на конкурс в этом году было заявлено 138 товаров или услуг от 60 предприятий региона. Победителей выбрали в шести номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения.

В честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода в конкурсе «Нижегородская марка качества-2021» введена новая номинация – «За вклад в социальное развитие Нижегородской области». Жюри оценило деятельность АПЗ с точки зрения участия в социально-экономическом развитии региона и отметило завод дипломом.

АПЗ после получения диплома регионального конкурса подал документы на участие в федеральном конкурсе «100 лучших товаров России-2021». Результаты будут известны в следующем году.

Справка

Конкурс «Нижегородская марка качества» проводится третий год.

В 2019-м АПЗ стал лауреатом с товаром «Электрокотел РЭКО 24 ПМ».