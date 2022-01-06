Пьяный мужчина на снегоходе насмерть сбил 58-летнюю женщину в Нижегородской области

Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

ДТП со смертельным исходом случилось в Воротынском районе Нижегородской области вечером 5 января. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, трагический случай произошел в деревне Фокино в темное время суток.

- В 20.30 около дома №1 по улице Калинина 46-летний водитель снегохода совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 58-летняя женщина скончались на месте от полученных травм, - уточнили в пресс-службе.

Полицейские установили, что в момент происшествия водитель снегохода был пьян. В его действиях стражи порядка усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Отметим, что в числе частых причин возникновения ДТП с пострадавшими и погибшими на территории региона и в самом областном центре является именно алкогольное опьянение. В частности, об этом говорил и начальник ОГИБДД УМВД России по городу Валерий Иванов во время недавней пресс-конференции.

Информация об аварийности в регионе тоже регулярно доводится до властей и общественности. Так, только за девять месяцев 2021 года в области по вине пьяных водителей погибли 70 человек. Еще 502 человека получили травмы в таких ДТП. В связи с этим региональные власти выступают за еще большее ужесточение наказания за пьянство за рулем.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ребенок попал под машину при катании на тюбинге и получил травмы. Региональная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.