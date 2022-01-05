Оператор карусели и сотрудник катка за 60 тысяч: Какие вакансии предлагают нижегородцам для подработки в новогодние праздники

Горожанам предлагают подработать на Нижегородской ярмарке и в парке Швейцария. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новогодние праздники в Нижнем Новгороде – это не только возможность отдохнуть для тех, кто усердно трудился весь год, но также найти хорошо оплачиваемую работу или подработку тем, у кого ее нет. На сайте «Авито» в связи с необходимостью обслуживать праздничные локации, открыты новые вакансии, в том числе, для маломобильных граждан. Рассказываем, где можно заработать в праздничные дни.

Больше всего - от 35 до 60 тысяч рублей готовы заплатить сотруднику катка на Нижегородской ярмарке. К работе, в том числе, приглашаются и студенты без опыта работы. Важно уметь кататься на коньках и активно взаимодействовать с посетителями, помогать им, да и вообще быть ответственным и позитивным работником. Соискатель может выбрать удобный для себя график работы. Со своей стороны, работодатель предлагает официальное трудоустройство по договору, выплаты зарплаты без задержек дважды в месяц, а также премии и бонусы за хорошую работу.

На этот же каток «ГК Ледовый Сервис» ищет кассира по продаже билетов. Зарплата составит 40 тысяч рублей. На эту работу рассматриваются не только студенты, но также граждане в возрасте старше 45 лет и с нарушениями здоровья. Предусмотрены дневные смены по графику 2/2 с 9:00 до 21:00. В обязанности входит работа с компьютером и денежными средствами, поэтому подобный опыт работы очень даже приветствуется, но не обязателен.

Также сюда требуются сотрудники зоны проката, уборщики и подсобные рабочие. Каток будет работать до середины марта, поэтому у желающих еще сохраняется шанс трудоустроиться. Для этого необходимо позвонить по номеру 8(993)300-36-57 и записаться на собеседование.

Если не интересует работа на катке, то есть работа на карусели. Правда, она доступна только в период проведения массовых мероприятий, то есть, до 9 января. Включать аттракцион, выполнять посадку на него и контролировать время посещения можно за 35-40 тысяч рублей в месяц. Расчет зарплаты идет исходя из отработанных часов. Смена стоит от 2,5 тысяч, график работы сменный, у сотрудника будет 2-3 выходных в неделю. Соискателю необходимо иметь опыт работы в сфере услуг. Кроме того, работник должен быть совершеннолетним. Все вопросы работодателю можно задать при онлайн-отклике на вакансию, либо по номеру 8-958-727-63-76.

Предусмотрено еще несколько вакансий, где расчет зарплаты ведется по сменам. Например, сеть кафе «Самурай» предлагает от 2,4 до 5 тысяч рублей за смену на фудтраке, в кофетраке или в домике. Предстоит производить расчет покупателей при помощи онлайн-кассы и выдавать готовые заказы. Можно выбрать одну из трех предложенных локаций-площадь Горького, парк «Швейцария» и Нижегородская ярмарка. Среди преимуществ данной вакансии – возможность стажировки и обучения в сети «Самурай», бесплатное питание, возможность трудоустройства без опыта работы. К сожалению, эти торговые точки будут работать только до 9 января, поэтому соискателям необходимо поспешить. Подробности по телефону 8-987-549-14-68.

Еще в период праздников на Нижегородской ярмарке можно подработать продавцом сувениров и сладостей. Работа подходит соискателям 45 лет и старше. За смену работодатель готов заплатить от 1,5до 5тысяч рублей, опыт работы значения не имеет. График сменный по согласованию - 2/2 или 3/3. Желающим необходимо откликнуться на объявление или позвонить по телефону 8-995-261-74-66.

Очевидно, многие рабочие места сформированы на главной площадке проведения праздничных гуляний. Не всем удобно туда добираться. Жителей Сормовского и Московского районов, вероятно, заинтересует подработка в магазине фейерверков на улице Коминтерна. Судя по указателю на карте, он находится рядом с «Золотой милей». Работодатель предлагает от полутора до 4 тысяч за смену. Среди требований к соискателю – опыт работы в продажах, ответственность и порядочность. График тоже сменный – 2/2. Телефон для справок: 8-958-748-87-54.

В верхней части города обнаружились еще две вакансии в парке «Швейцария». На новый современный каток срочно ищут кассира и хостес. Работать предстоит в теплом помещении по графику 2/2. За смену платят 1,5 тысячи рублей. В дальнейшем возможно сотрудничество и в других проектах, связанных с парком, однако соискателю должно быть не менее 18 лет. Для записи на собеседование необходимо связаться с работодателем через сайт «Авито».