Несколько улиц Нижнего Новгорода перекроют в связи с новогодними мероприятиями с 31 декабря Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Движение транспорта на нескольких улицах Нижнего Новгорода перекроют в связи с проведением на них новогодних мероприятий. Ограничения начнут действовать 31 декабря. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемами изменённого движения.

Улица Ярошенко. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Итак, проезд будет запрещён:

- с 23:00 31 декабря до 01:00 1 января – по улице Ярошенко (от дома №7 до дома №3 и от дома №7 до улицы Героя Рябцева);

- с 23:30 31 декабря до 00:30 1 января – по улице Советской (от дома №12 до улицы Керченской);

- с 00:01 31 декабря до 00:01 2 января – по бульвару Заречный (от проспекта Ленина до дома №34 по проспекту Ленина);

- с 00:01 31 декабря до 00:01 2 января – по площади Минина и Пожарского (от улицы Варварской до улицы Минина), по улице Ульянова (от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), по улице Минина (от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), по Верхневолжской набережной (от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского).

Площадь Минина и Пожарского. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Более того, изменятся некоторые маршруты:

- автобусов А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 – они будут следовать в направлении улицы Минина – по улицам Варварской и Пискунова; в направлении площади Свободы – по улицам Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского и Варварской;

- автобусов А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45 и межмуниципального маршрута 304 – они будут курсировать в направлении улицы Минина – по улицам Варварской и Пискунова в оба направления;

- автобусы А-1, А-68, Т-31 будут разворачиваться на площади Минина и Пожарского (рядом с Большой Покровской);

Бульвар Заречный. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

- автобус А-45 проследует в направлении улицы Коммуны – по Рессорному переулку, улицам Просвещенской и 50 лет Победы, улицам Коминтерна, Культуры и Коперника; в направлении улицы Рябцева – по улицам Коперника, Культуры, Коминтерна, Страж Революции, Просвещенской и Рессорному переулку;

- троллейбус 15 будет ходить от Московского шоссе по проспекту Героев и улице 50 лет Победы до остановки "Станция Варя", а обратно – по улице Страж Революции и проспекту Героев;

- трамваи 6 и 7 будут двигаться по схеме "Московский вокзал – станция Варя".