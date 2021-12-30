Велосипедист прокатил детей в прицепе по Нижнему Новгороду и вызвал резонанс в соцсетях

Скриншот с видео сообщества "Нижний Новгород" (https://vk.com/ilove_nn).

Пользователи соцсетей активно обсуждают велосипедиста, который вез детей в прицепе по Нижнему Новгороду. Местный житель Юрий С. опубликовал видео, как велосипедист едет по краю проезжей части на улице Варварской.

- Может они ему не родные? Я не понимаю! На машине в детском кресле-то опасаешься, а тут такое, - написал нижегородец на своей странице в соцсетях и попросил высказать свое мнение в комментариях.

- Как же люди гуляют с детьми в колясках зимой? А велосипедист молодец, уменьшает пробки в городе. И какой знак нужно вешать велосипедистам на себя - ответил @arkhipovka.

Видео разошлось по пабликам во ВКонтакте и вызвало резонанс. Одни считают, что так нельзя возить детей, ведь это опасно для их жизни, другие вспоминают датскую кронпринцессу Мэри, которая возила детей в похожих устройствах.

В поисках ответа на вопрос, нарушает ли велосипедист правила дорожного движения, корреспондент «КП-Нижний Новгород» обратился в отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно аналитической работы регионального УГИБДД. Там ответили, что никаких нарушений в этом, на самом деле, нет. Однако, имеет значение, правильно ли собрано это устройство.

- Из того, что видно на видео, прямых нарушений правил дорожного движения не усматривается в связи с тем, что правила разрешают в определенных случаях движение вдоль правого края проезжей части, в том числе, при перевозке ребенка в возрасте до 7 лет. Само по себе такое действие не запрещено, если ребенок размещается именно в специально предназначенном прицепе-велоколяске, - рассказал начальник Отдела Дмитрий Тюлин.

По его словам, по одному короткому видео сложно оценить, правильно ли устроена эта велоколяска, но, в любом случае, необходимо, чтобы детские сидения в ней были закреплены, а маленькие пассажиры – защищены ремнями безопасности. Желательно выбирать прицепы промышленного производства, которые соответствуют всем требованиям безопасности.

- Граждане вправе самостоятельно выбирать, но мы рекомендуем пользоваться этим видом транспорта (велосипедом, прим.) в теплое время года и, желательно на участках, которые отделены от общей проезжей части. Это повысит безопасность и самих велосипедистов, - добавил собеседник.