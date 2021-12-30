Полицейские начали задерживать аниматоров-лошадей на Большой Покровской, вымогающих деньги у туристов

Аниматорыв костюмах лошадей и ангелов на Большой Покровской. Фото: с сайта объявлений "Авито".

Вновь поступают жалобы на аниматоров-лошадей, которые гуляют в центре Нижнего Новгорода и настойчиво предлагают прохожим сфотографироваться за деньги. Так, 17 декабря граждане сообщили, что на улице Большой Покровской к ним приставали люди в костюмах лошадей, похожих на героев известного мультфильма. Стражи порядка выехали по указанному адресу, внимательно выслушали граждан, а затем доставили аниматоров в городской отдел полиции №5. Там аниматоров опросили и провели с ними профилактические беседы. В действиях этих лиц полицейские усмотрели признаки нарушения авторских прав. Проводится административное расследование.

Еще два обращения поступили в полицию 21 и 29 декабря, но теперь в роли высокооплачиваемых фотомоделей выступили люди в костюмах зебры, жирафа и зайца. Они в буквальном смысле мешали людям гулять по нарядной исторической улице. Этих персонажей доставили в тот же отдел полиции, и провели профилактическую беседу. Граждан заподозрили в ведении предпринимательской деятельности без специальной лицензии. Этот случай также расследуют.

Напомним, что надоедливые аниматоры уже не первый год донимают нижегородцев и туристов по уже отработанной схеме: навязываются к людям с маленькими детьми или фотографирующим достопримечательности с интересом любопытного туриста, предлагают совместное фото, а затем требуют деньги – кто-то 600, кто-то 900 рублей. При этом аниматоры довольно разные - беременного «ангела» или курящую под аркой «зебру» тоже можно было встретить.

Как выяснилось, набирают аниматоров-вымогателей через интернет-площадки по бесплатному размещению объявлений. Около года назад две таких вакансии было на «Авито», сейчас их уже нет. И все же, в преддверии праздников аниматоры активизируются, ведь в нерабочие дни люди чаще гуляют по улицам.

Стражи порядка рекомендуют нижегородцам сохранять бдительность и соблюдать простые правила при общении с навязчивыми незнакомцами:

- сразу же узнать, сколько стоит сфотографироваться с ростовой куклой, живой статуей, совой или змеей, прокатиться на пони, да и вообще любая услуга, которую предлагают незнакомцы на улице;

- не давать свой телефон незнакомцу, а самостоятельно передать информацию в экстренную службу или названному абоненту;

- не соглашаться разменять деньги или перечислить средства в обмен на наличные, чтобы не получить фальшивые купюры;

- маленьких детей держать за руку и ни в коем случае не терять из поля зрения.

Обо всех инцидентах, в том числе, связанных с вымогательством денег за фотографии, стражи порядка просят сообщать по каналу 02 или 102 (для мобильных телефонов).

Ранее сообщалось, что телеведущая Елена Малышева сфотографировалась с ростовой куклой-зеброй на улице Большой Покровской. Как отметили в региональном Минздраве, все аниматоры сбежались, чтобы сфотографироваться с ней.