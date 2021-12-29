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Общество29 декабря 2021 10:30

Уборщица выксунского завода украла дорогие ёлочные игрушки, но не смогла их вынести через проходную

Женщина похитила целый арсенал украшений на общую сумму 13 тысяч рублей
Валерия МУРОМЦЕВА
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Уборщица выксунского завода украла дорогие ёлочные игрушки, но вынести с предприятия их не смогла.

Уборщица выксунского завода украла дорогие ёлочные игрушки, но вынести с предприятия их не смогла.

Фото: Евгения ГУСЕВА

С Выксунского металлургического завода в преддверии Нового года едва не вынесли целый арсенал ёлочных украшений: похитительница уже сложила их в пакет и надёжно припрятала, однако вынести его с предприятия не смогла.

Как рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах, эта история произошла в середине декабря. На заводе начали готовиться к Новому году: сотрудники инженерного корпуса по традиции хотели украсить свои рабочие места и фасад здания. Достали с антресолей коробки с игрушками, но в этой приятной суматохе незаметно для всех часть украшений исчезла. Пропажей озаботилась дирекция по экономической безопасности предприятия, и через три дня арсенал игрушек и гирлянд был обнаружен в рабочем шкафу 44-летней уборщицы клининговой компании, которая обслуживает завод.

В пакете обнаружились десяток ёлочных шаров, несколько дорогостоящих гирлянд, в том числе в виде сосулек и 22 завесы. Общая сумма украшений составила 13 тысяч рублей.

- Женщина пояснила, что во время работы зашла в один из кабинетов и, увидев на полу открытые коробки с ёлочными украшениями, решила взять некоторые из них себе. Положила их в черный мусорный пакет и спрятала в рабочий шкаф, чтобы впоследствии вынести их с завода. На следующий день она осознала, что не сможет пронести украшения через проходную, но так и не вернула похищенные вещи, - рассказал «КП – Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Уголовное дело пока не возбуждено, поскольку не установлено точное количество похищенных украшений, а также отсутствуют накладные, подтверждающие их стоимость.

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