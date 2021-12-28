«Особенно подорожали яйца и картофель»: Названа стоимость приготовления оливье в Нижнем Новгороде

Без оливье не обходится ни один новогодний стол. Фото: Иван ПРОХОРОВ

До Нового года остаются считанные дни, и наверняка каждая хозяюшка уже вовсю составляет меню для праздничного стола. В попытках удивить гостей новыми блюдами и закусками каждый год мы находим рецепты необычных кулинарных шедевров, однако есть и «обязательная программа», без которой не обходится ни одна новогодняя ночь, - это мандарины, шампанское и, конечно, оливье.

Знаменитый салат появился в 1860-е годы как фирменное блюдо московского ресторана «Эрмитаж», которым тогда руководил повар Люсьен Оливье. Он держал рецепт в строжайшем секрете, однако в первых упоминаниях оливье, которые относятся к концу 19 века, можно увидеть перечень не вполне привычных нам ингредиентов, таких как мясо рябчика, каперсы, телячий язык и прочее. Со временем рецепт претерпел существенные изменения и очень полюбился гражданам СССР: в те времена без оливье не обходилось ни одно застолье. Классический рецепт оливье включает самые простые продукты: картофель, морковь, лук, яйца, вареную колбасу, консервированный горошек, соленые огурцы и майонез.

Росстат подсчитал, что в этом году оливье обойдется россиянам в среднем на 15% дороже, чем в прошлом году - особенно заметно выросли цены на картофель, консервированные продукты, яйца. «КП – Нижний Новгород» решила выяснить, во сколько сегодня обойдется нижегородцам приготовление оливье на Новый год. Для этого мы прошлись по самым популярным супермаркетам и сравнили цены на продукты, входящие в классический рецепт, рассчитанный на 5-7 порций.

Для расчёта мы брали продукты средней ценовой категории: не самые дорогие, но и не по минимальной цене – в общем, такие, чтобы качество было приемлемым, но при этом покупка не била по карману. Картофель и морковь – серии «эконом», то есть не мытые, куриные яйца категории С-1, майонез «Провансаль» – стандартная баночка 230 граммов, маринованные огурцы – поллитровая банка, колбаса – маленький батон на полкило. Итоговая цена высчитывалась так: те продукты, которых можно купить на вес нужное количество (картошка, морковь, лук), - считали столько, сколько необходимо по рецепту. А остальное считалось за единицу товара - например, яйца продают десятками, поэтому покупать придется целую упаковку.

Цены на продукты для оливье в самых популярных супермаркетах Нижнего Новгорода.

По итогу мониторинга цен в самых популярных нижегородских супермаркетах «Комсомольская правда – Нижний Новгород» выяснила, что итоговая стоимость салата получится примерно одинаковой. В каком-то магазине один ингредиент стоит существенно дешевле, но зато несколько других – подешевле.

Таким образом, по подсчетам редакции «КП – Нижний Новгород», выгоднее всего покупать продукты для оливье в супермаркете «Магнит» - там набор ингредиентов для салата обойдется в 556 рублей. В «Пятёрочке» вы потратите на такие покупки 561 рубль, в «Ашане» - почти 562 рубля. Самые дорогие наборы получатся в «Спаре» (571 рубль) и «Ленте» (575 рублей).

КОНКРЕТНО

Классический рецепт салата «Оливье»:

- консервированные огурцы (500 г),

- вареная колбаса (300 г),

- картофель (500 г),

- морковь (200 г),

- репчатый лук (100 г).

- горошек (380 г),

- куриные яйца (4 шт.),

- майонез (200 г)