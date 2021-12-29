Дед Мороз остановил поток машин и помог пенсионеру перейти дорогу в Павлове

Пенсионера не пропускали несколько машин на другой полосе. Фото: скрин из видео. Источник: Наталья Родионова.

Через несколько дней наступит долгожданный Новый год, а это значит пришла пора, когда люди всё чаще совершают добрые поступки и верят в чудеса. Например, позитивная история произошла 29 декабря на дорогах в городе Павлове Нижегородской области – там Дедушка Мороз помог перейти дорогу пенсионеру.

Случилось всё утром, когда многие едут на работу или в предновогодней суматохе спешат закупиться подарками и доделать собственные дела.

- Было около 10:30-10:40, когда мы подъезжали к пешеходному переходу в микрорайоне Байконур. Пенсионера не пропускали несколько машин на другой полосе, не на нашей, - рассказала «Комсомолке» местная жительница Наталья Родионова. – Я затормозила, другие машины тоже.

Отечественный автомобиль, который ехал впереди Натальи, тоже остановился, а затем из салона выглянул человек, полностью одетый как главный символ Нового года – сказочный Дед Мороз. Мужчина в образе волшебника приблизился к пожилому человеку и помог ему перейти дорогу.

- Все аплодировали! Никакого «криминала» все по правилам, просто человек сделал добро и подарил веру в чудо! – подчеркнула Наталья Родионова.

После этого Дедушка Мороз вернулся в машину и каждый продолжил свой путь, однако уже с приятным ощущением праздника и хорошим настроением.

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