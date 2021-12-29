«Стал стучать по окнам, чтобы люди проснулись»: Полицейский из Городца спас из горящего дома мужчину

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Настоящий подвиг накануне совершил полицейский из Городца – он спас из горящего дома мужчину. Спасательная операция развернулась во время ночного дежурства, когда автопатруль ППС объезжал город.

- Всё произошло в ночь на 24 декабря. Мы проезжали по улице Малая песочная и обратили внимание, что справа от нас в частном секторе поднимаются большие клубы дыма, - вспоминает старший лейтенант полиции Антон Белов.

Было совершенно понятно, что от этого лишь ждать беды, поэтому полицейские сразу же свернули и направились к охваченному огнем частному дому. Любое промедление могло стоить жизни тем, кто находился внутри.

Сотрудники полиции помогли соседям отойти на безопасное расстояние. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Я скинул верхнюю одежду – бушлат и шапку, а затем побежал будить жильцов, видно было, что дом жилой, стекла незамороженные, - подмечает Антон Белов. – У дома я нашел железный совок и стал стучать им по окнам, чтобы находившиеся внутри люди проснулись.

Теперь необходимо было немедля проникнуть внутрь и помочь застрявшим в огненной ловушке, для этого полицейский обошел дом и попытался войти со стороны огорода. Ему это удалось, однако за дверью уже всё было объято пламенем.

- Тогда я решил вернуться обратно к окнам, выбрал самый дальний угол по диагонали и выбил окно лестницей, которая лежала неподалёку на участке, - делится старший лейтенант полиции.

Горел жилой дом по улице Малая песочная. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

После Антон Белов забрался по этой же лестнице в полыхающее здание и помог выбраться на улицу 49-летнему хозяину дома – Алексею Новожилову. Убедившись, что в доме больше никого нет, полицейский сопроводил погорельца к патрульной машине.

- Заснул, а около часа ночи где-то то ли замыкание было, то ли ещё что-то. Меня вытащили они, спасибо им большое, - поблагодарил своих спасителей пострадавший.

Не теряли времени и напарники Антона Белова – старший лейтенант полиции Роман Семенюк и сержант полиции Александр Смирнов, они обошли близлежащие дома и оповестили соседей о пожаре.

В больнице медики установили, что в госпитализации погорелец не нуждался. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Сотрудники полиции помогли людям отойти на безопасное расстояние не только от места возгорания, но и от опор линий электропередач, провода которых стали обрываться и падать на землю, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Местного жителя, вызволенного из горящего дома, доставили в больницу, но госпитализация ему не понадобилась. Врачи рассказали, что плохое самочувствие Александра было вызвано вдыханием угарного газа и острой реакцией на стресс.

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