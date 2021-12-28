Как звучит Нижегородская область: картографы и музыканты перевели рельеф региона в музыку

Мелодия отражает перепады высот в регионе. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья», ставший результатом совместной работы Роскартографии и молодых российских музыкантов, появился на сайте полномочного представителя президента РФ в Нижегородской области 27 декабря. Все желающие могут услышать, как звучат перепады высот в Приволжском федеральном округе, в том числе, в Нижегородской области.

Звуковая дорожка состоит из 14 собранных вместе композиций, каждая из которых отвечает за конкретный регион: Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовию, Татарстан, Удмуртию, Чувашию, Пермский край, Кировскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Пензенскую, Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области.

- Музыкальный проект родился в процессе выполнения работ по актуализации рельефа России. Мы выбрали для него Приволжский федеральный округ, где действительно уникальный ландшафт. Результатом эксперимента стало сотрудничество Роскартографии с композитором Михаилом Мищенко и аппаратом полномочного представителя президента РФ в ПФО, - рассказал гендиректор Роскартографии Сергей Карутин.

В полпредстве президента РФ по региону, в свою очередь, добавили, что мелодия родилась путем преобразования схемы рельефа местности в звуковые колебания. Реки, горы, равнины и низменности в совокупности создали единую музыкальную композицию.

- Каждый регион нашего округа – от Кировской до Оренбургской области, от поймы Волги до предгорий Урала в Пермском крае – «зазвучал». Графики перепада высот легли в основу тектонической музыки одного из крупнейших территориальных образований России, - добавили в полпредстве.

Часть работы выполнили музыканты группы «Космонавтика», которые перевели графики в музыку. Далее подключился композитор Михаил Мищенко, который подобрал композиции подходящую аранжировку.

- Мне всегда был интересен симбиоз музыки и природы, и здесь мы полностью интегрировали два этих понятия в большое полотно. Рад, что связь искусства и науки можно теперь не только увидеть, но и услышать, - заметил музыкант.

Отметим, что Приволжский федеральный округ стал первым в России, получившим подобный опыт. Похожие эксперименты с различными числами и графиками уже проводились ранее в других странах. Так, например, музыкант Дэвид Макдональд исполнил число Пи на фортепиано.

Прослушать, как звучат регионы Приволжья, можно здесь.