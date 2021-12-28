Нижегородец украл около 5 млн рублей из сейфа микрофинансовой организации, чтобы раздать долги

У подозреваемого был доступ к сейфу организации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работника бюро быстрых займов будут судить за кражу денег у работодателя в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в одной из микрофинансовых организаций на территории Канавинского района города. Злоумышленник являлся руководителем одного из подразделений компании и имел доступ к сейфу. Планируя кражу, мужчина подгадал время так, чтобы его как можно дольше не хватились. В пятницу вечером сотрудник компании терпеливо дождался, когда коллеги покинут офис, затем похитил более 4,7 млн рублей. После этого на работу он больше не вышел.

- Пропажу наличности сотрудники компании обнаружили только в понедельник. Поскольку руководитель особого подразделения также не появился на рабочем месте, то он и попал под подозрение. Об этом представители микрофинансов сообщили в полицию, - добавили в пресс-службе.

Стражи порядка выяснили, где проживает мужчина, и решили его навестить. Подозреваемого не оказалось дома. Это внезапное исчезновение только подтверждало версию, что руководитель может быть причастен к произошедшему. Мужчину объявили в федеральный розыск. Установить его местоположение удалось только спустя девять месяцев. Подозреваемый скрывался в пределах Нижегородской области – в Перевозском районе. В августе 2021 года его задержали и поместили под стражу. Мужчина полностью признал свою вину и рассказал следователям, что на такой шаг он пошел из-за финансовых проблем. Иного способа расплатиться по долгам подозреваемый не нашел.

В настоящее время расследование завершено. Утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело будет рассматриваться в Канавинском районном суде.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде задержали банду, которая обналичила более 67 млн рублей через фирмы-однодневки.