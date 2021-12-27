Погода на Новый год-2022 в Нижнем Новгороде: лёгкий мороз и сказочный снегопад ждут нижегородцев в праздничную ночь

Лёгкий мороз и снегопад ждут нижегородцев в праздничную ночь. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новогодняя ночь порадует нижегородцев мягкой погодой и снегопадом, который начнет создавать праздничное настроение еще накануне. Так что после боя курантов можно смело идти гулять – главное, одеться потеплее: всё-таки не стоит забывать, что на дворе зима. Рассказываем подробно, какой будет погода на Новый год-2022 в Нижнем Новгороде.

В пятницу, 31 декабря, весь день будет идти снег. При ветре 1-3 метра в секунду это будет не метель, а сказочно-красивый снегопад. Синоптики прогнозируют комфортную температуру воздуха -5…-7 градусов.

В ночь с 31 декабря на 1 января столбики термометров покажут -5 градусов. Будет по-прежнему идти снег, юго-западный ветер скоростью 1 метр в секунду практически не будет ощущаться.

К утру снегопад прекратится, а температура воздуха будет в пределах -4…-6 градусов. Сохранится пасмурная погода, ветер станет чуть сильнее, до 2-4 метров в секунду. К вечеру на дорогах ожидается гололед и снежный накат.