Пункты приема живых новогодних ёлок появились в Нижнем Новгороде и области

Нижегородцев просят не выкидывать живые новогодние деревья вместе с другим мусором.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новогодние праздники ещё не закончились, но в Нижнем Новгороде и области уже позаботились о специальных контейнерных площадках приема живых елей, сосен и пихт для правильной утилизации. Сдать ёлку можно будет до 15 февраля, сообщается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».
Хвойные принимают на пунктах абсолютно бесплатно, но есть важное условие - елочки нужно предварительно очистить от игрушек и мишуры. В рамках экологической акции «Елка 2.0» собранные деревья будут переработаны в опилки и переданы в Центр реабилитации лошадей.
Нижегородцам настоятельно рекомендуют не выкидывать живые новогодние деревья вместе с другим мусором. Во-первых, ёлки - это крупногабаритные коммунальные отходы, которые нельзя оставлять в общем контейнере. Во-вторых, на мусорных полигонах хвойные не смогут разложиться естественным путем и будут лишь отравлять воздух, почву и грунтовые воды. Так, двухметровая елка, разлагаясь на свалке, выбрасывает в атмосферу около 16 килограм углекислого газа.
Любой нижегородец, решивший принять участие в акции, также сможет побороться за приз в конкурсе . Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «ВВЕРХ» и стать участником регионального события «Елки 2.0», где потребуется публикация поста из соцсетей.
В сети надо будет выложить фотографию утилизации елки, поставить хештеги: #ЕЛКА2_0 #язаэкологию #экологическаяакцияЕР, а также отметить аккаунт регионального отделения партии «Единая Россия». Затем в феврале рандомно будет выбрано 5 счастливчиков, которые получат подарки.
КОНКРЕТНО
Сдать новогодние елки для переработки в Нижнем Новгороде можно по адресам:
Ленинский район: у ТЦ «Комсомолка»
Канавинский район: ул. Октябрьской революции, 27
Сормовский район: бульвар Юбилейный, 12
Автозаводский район: ул. Плотникова, 4а
Московский район: ул. Красных Зорь, 11
Нижегородский район: ул. Сеченова, 7
Советский район: ул. Пушкина, 20
Приокский район: Проспект Гагарина, 192
Сдать новогодние елки для переработки в Нижегородской области можно по адресам:
г. Дзержинск: Дом культуры химиков (ул. Ленина, 62), Дзержинский театр кукол (ул. Октябрьская, 29Б), Экопункт (ул. Циолковского, 54Б)
г. Арзамас: ул. Калинина, 10А
г. Бор: ул. Интернациональная, 26, (слева от Центр культуры «Октябрь»)
р.п. Ардатов: ул. Зуева, 33
р.п. Дальнее Константиново: ул. Ветеринарная, 2 (перед модульной котельной)
г. Павлово: у городского парка «Зеленый парк»
г. Городец: Кирова 40
г. Выкса: ул. Академика Королева, 2
г. Лукоянов: ул. Коммунистическая, 32Г (за ветлечебницей)
п. Тонкино: ул.Коммунистическая, 3
с. Починки: ул. Новая, 8
г. Сергач: пос. Юбилейный, 5
с. Сеченово: пл. Советская, 9
с. Спасское: ул. Октябрьская, 68А
с. Уразовка Краснооктябрьского района: ул. Юбилейная, 15