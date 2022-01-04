Пункты приема живых новогодних ёлок появились в Нижнем Новгороде и области

Нижегородцев просят не выкидывать живые новогодние деревья вместе с другим мусором. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новогодние праздники ещё не закончились, но в Нижнем Новгороде и области уже позаботились о специальных контейнерных площадках приема живых елей, сосен и пихт для правильной утилизации. Сдать ёлку можно будет до 15 февраля, сообщается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

Хвойные принимают на пунктах абсолютно бесплатно, но есть важное условие - елочки нужно предварительно очистить от игрушек и мишуры. В рамках экологической акции «Елка 2.0» собранные деревья будут переработаны в опилки и переданы в Центр реабилитации лошадей.

Нижегородцам настоятельно рекомендуют не выкидывать живые новогодние деревья вместе с другим мусором. Во-первых, ёлки - это крупногабаритные коммунальные отходы, которые нельзя оставлять в общем контейнере. Во-вторых, на мусорных полигонах хвойные не смогут разложиться естественным путем и будут лишь отравлять воздух, почву и грунтовые воды. Так, двухметровая елка, разлагаясь на свалке, выбрасывает в атмосферу около 16 килограм углекислого газа.

Любой нижегородец, решивший принять участие в акции, также сможет побороться за приз в конкурсе . Для этого необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении «ВВЕРХ» и стать участником регионального события «Елки 2.0», где потребуется публикация поста из соцсетей.

В сети надо будет выложить фотографию утилизации елки, поставить хештеги: #ЕЛКА2_0 #язаэкологию #экологическаяакцияЕР, а также отметить аккаунт регионального отделения партии «Единая Россия». Затем в феврале рандомно будет выбрано 5 счастливчиков, которые получат подарки.

КОНКРЕТНО

Сдать новогодние елки для переработки в Нижнем Новгороде можно по адресам:

Ленинский район: у ТЦ «Комсомолка»

Канавинский район: ул. Октябрьской революции, 27

Сормовский район: бульвар Юбилейный, 12

Автозаводский район: ул. Плотникова, 4а

Московский район: ул. Красных Зорь, 11

Нижегородский район: ул. Сеченова, 7

Советский район: ул. Пушкина, 20

Приокский район: Проспект Гагарина, 192

Сдать новогодние елки для переработки в Нижегородской области можно по адресам:

г. Дзержинск: Дом культуры химиков (ул. Ленина, 62), Дзержинский театр кукол (ул. Октябрьская, 29Б), Экопункт (ул. Циолковского, 54Б)

г. Арзамас: ул. Калинина, 10А

г. Бор: ул. Интернациональная, 26, (слева от Центр культуры «Октябрь»)

р.п. Ардатов: ул. Зуева, 33

р.п. Дальнее Константиново: ул. Ветеринарная, 2 (перед модульной котельной)

г. Павлово: у городского парка «Зеленый парк»

г. Городец: Кирова 40

г. Выкса: ул. Академика Королева, 2

г. Лукоянов: ул. Коммунистическая, 32Г (за ветлечебницей)

п. Тонкино: ул.Коммунистическая, 3

с. Починки: ул. Новая, 8

г. Сергач: пос. Юбилейный, 5

с. Сеченово: пл. Советская, 9

с. Спасское: ул. Октябрьская, 68А

с. Уразовка Краснооктябрьского района: ул. Юбилейная, 15