Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева сразила поклонников откровенным фото в купальнике

Фото свело с ума мужскую половину подписчиков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева поразила своих подписчиков пикантным фото в Instagram. На снимке актриса позирует на морском побережье в купальнике с глубоким декольте, демонстрирующем соблазнительные формы. Тем временем под публикацией звезда написала:

- Многие люди любят уезжать на Новый год в жаркие страны. Другая же часть отмечает его в суровой русской зиме с традиционными катаниями и гуляниями. Расскажите в комментариях, а как любите отмечать Новый год вы?

Всего несколько поклонников решили пообщаться с Натальей Бочкаревой и рассказали о том, как проводят новогоднюю ночь, в то время как большая часть аудитории оставляла восторженные комментарии и засыпали звезду комплиментами: « Роскошное фото», «Идеальная», «Прекрасна», «Красотка», «Симпатичная».

Также фото вполне ожидаемо свело с ума мужскую половину подписчиков.

- Девушка вы просто счастье, - написал пользователь Павел.

- Бюст у вас великолепный! - подметил подписчик с ником «khimindzhemal».

- Ух, хороша я бы с ней всю жизнь прожил, - поделился aptechijkavboy.

Напомним, что Наталья Бочкарева считается одной из самых ярких и эпатажных актрис нашего времени. Ранее «Комсомолка» публиковала подборку самых горячих фото звезды сериала «Счастливы вместе».

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