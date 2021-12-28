Гаджеты подешевели, а конфеты подорожали: как изменились цены на подарки к Новому 2022 году в Нижнем Новгороде

До Нового года осталось всего ничего, однако подготовка к празднику по-прежнему большую часть времени занимает умы нижегородцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

До Нового года осталось всего ничего, однако подготовка к празднику по-прежнему большую часть времени занимает умы нижегородцев. Ломать голову приходится не только над вопросом, что подарить на главный праздник года своим родным и близким, но и во сколько это всё обойдётся? Подробнее о ценах на новогодние подарки рассказала заместитель руководителя Нижегородстата Елена Груздева.

– Каждый нижегородец будет выбирать подарки для своих близких согласно их желаниям и возможностям. Из непродовольственных товаров можно приобрести туалетную воду, в среднем цена за 100 миллилитровый флакон выйдет на 2 578 рублей, – рассказала Елена Груздева.

Можно выбрать практичные подарки и порадовать своих родных или друзей техникой или товарами для дома. Так, полуторо-спальный комплект постельного белья выйдет в 1 769 рублей, а миксер или блендер в среднем будет стоить 2 055 рублей. Красивые полотенца, комплект в виде кружки с блюдцем тоже подойдут в качестве новогоднего подарка. Обойдутся они всего в пределах 300 рублей.

– Ещё можно подарить любимую книгу, в среднем цена за издание выходит в 432 рубля, – подчёркивает заместитель руководителя Нижегородстата. – Или в подарок выбрать косметику, например, тушь для ресниц будет стоить 344 рубля, а крем для лица – 402 рубля за 100 миллилитров.

Многим проще всего выбрать подарок на Новый год для детей, так как традиционный и всегда желанный сюрприз – это сладкие угощения в красивой упаковке. Однако за прошедший год цены на кондитерские изделия по Нижегородской области в среднем выросли на 7,8%.

– Конфеты (среди которых карамели, шоколадные конфеты, конфеты мягкие, глазированные шоколадом) выросли в цене на 5-13%, печенье, пряники – на 8%. А вот цены на шоколад практически не изменились, – уточнила Елена Груздева.

Можно выбрать практичные подарки и порадовать своих родных или друзей техникой или товарами для дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для подростков в качестве подарка можно приобрести мягкие игрушки или спортивный инвентарь. Так, небольшого плюшевого друга купить в нижегородском магазине вполне реально за 400-700 рублей, футбольный мяч выйдет на сумму в 2 484 рубля, а ролики будут стоить 3 788 рублей.

Популярностью также пользуются подарки в виде различных гаджетов. К тому же средняя цена планшетного компьютера снизилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и теперь составляет 10 155 рублей. Цены же на новенькие смартфоны возросли на 3,6%, за них в магазине придётся отдать в среднем около 8 тысяч рублей. Однако значительно подешевели беспроводные наушники – на целых 14%, теперь их средняя цена составляет примерно 3,5 тысячи рублей.

– Не обязательно покупать в магазине что-то очень дорогое, главное, чтобы ни один человек не остался без внимания! Желаем нижегородцам хорошего настроения, здоровья и удачи в Новом году! – подытожила заместитель руководителя Нижегородстата Елена Груздева.

Как правило, одариваемых подарками очень много, а потому отличным выходом станут небольшие сувениры. Это может быть интересное мыло или сладости ручной работы, в качестве универсальных подарков подойдут чашки и органайзеры.

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