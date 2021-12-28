Житель Шахунского района натравил собаку на соседа и напал на полицейских

Противоправные действия мужчины пресечены. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Перед судом в Шахунском районе предстанет 45-летний местный житель, который натравил собаку на соседа и чуть не избил его до смерти. Мужчина также обвиняется в нападении на сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Один из инцидентов произошёл днем 27 октября в посёлке Красный Кирпичник. Мужчина гулял на улице со своей собакой, когда увидел 68-летнего соседа и, движимый ему одному известными мотивами, решил отдать животному команду о нападении.

- Собака бросилась на пенсионера и покусала его, пострадавший упал на землю и тогда к нему приблизился обвиняемый, начал избивать, а после и вовсе пытался задушить, - рассказали следователи.

Чудовищное нападение, которое могло закончиться трагедией, смогли остановить неравнодушные очевидцы, которое оттащили обвиняемого от пенсионера и тот остался жив.

Известно, что обвиняемый мужчина начал творить беззаконие ещё раньше – в начале сентября в этом же посёлке он напал на участкового, а также угрожал расправой полицейским, вырвав штакетник из забора и замахиваясь им.

- Противоправные действия мужчины пресечены, после того как на него написал заявление односельчанин, - объяснили в СУ СКР по региону. – Заведено два уголовных дела по статье: «Покушение на убийство» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Сейчас расследование обоих уголовных дел завершено, они переданы в суд для рассмотрения и вынесения приговора.

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