Нижегородский ХК «Торпедо» отпраздновал свое 75-летие

ХК "Торпедо" исполнилось 75 лет. Фото взято с официального сайта клуба.

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» отпраздновал свое 75-летие в воскресенье, 26 декабря. Он был основан в 1946 году и является одним из самых старейших в стране.

К юбилею клуба вышел документальный фильм «Синдром Торпедо», а в пресс-службе «бело-синих» напомнили об основных вехах истории клуба. Так, первые игры нижегородская команда проводила без профессиональной атрибутики — в велосипедных шлемах, футбольных щитках и с самодельными клюшками. Шайбы для команды в то время начали изготавливать на Горьковском автомобильном заводе.

В начале 1947 года на льду нижегородского стадиона «Динамо» состоялись первые официальные матчи с участием местных хоккейных команд. Так, в финальном матче торпедовцы обыграли«Спартак» и стали обладателями городского кубка.

В сезоне 1947-1948 «Торпедо» начало выступать на всесоюзных соревнованиях. Свой дебютный год автозаводская команда завершила на 4 месте — достаточно высокий результат для новичка.

В 50-е годы появился кубок РСФСР по хоккею, в котором нижегородцы одержали победу. Спустя 10 лет в 1961 году«Торпедо» завоевало серебряную медаль чемпионата СССР и стало первой российской командой не из столицы, которая оказалась в тройке сильнейших по итогам сезона.

В те годы за «Торпедо» выступали многие именитые хоккеисты, среди которых легендарный вратарь Виктор Коноваленко, имя которого сейчас носит домашняя арена команды на проспекте Гагарина. После того успешного сезона защитник нашей команды Владимир Солодов был вызван в национальную сборную.

Позднее торпедовцы еще не раз становились обладателями различных кубков. В советском чемпионате были признаны даже «Грозой авторитетов» или командой, которая больше других отобрала очков у фаворитов.

С 1990 по 2007 год у нижегородцев не было внушительных успехов на национальном уровне, но с основанием Континентальной хоккейной лиги в 2008 году история клуба получила новый виток развития. В 2009 году появилась молодежная команда «Чайка», а в 2012 году нижегородцы стали лидерами Западной конференции Лиги. Еще одно важное достижение в современной истории клуба — победа «Чайки» в молодежном Кубке Харламова. Тогда молодежку «бело-синих» болельщики караулили уже у аэропорта, чтобы хоть на мгновение увидеть трофей и сделать памятные фото с его обладателями.

Не без участия «Торпедо» Нижний Новгород считается хоккейным городом. Много лет нижегородская команда собирает тысячи болельщиков на трибунах и у экранов телевизоров. Любители хоккея не перестают следить за результатами и в период коронавирусных ограничений.

Глава региона Глеб Никитин в своей поздравительной речи по случаю юбилея он отметил, что «Торпедо» - неотъемлемая часть Нижнего Новгорода, его гордость и надежда.

- Хоккей в Горьком начинался с десяти человек, а сейчас им занимается более семнадцати тысяч спортсменов. Многие, знаю лично, приходят в хоккей именно из-за любимой команды. В вас верят и вами гордятся! «Торпедо» всегда было прекрасной школой и «кузницей кадров». Достаточно вспомнить Виктора Коноваленко… Продолжать список талантов можно было бы долго, но не хочется кого-то обидеть и не назвать: слишком много было ярких имен. «Торпедо» всегда было «грозой авторитетов», умело и умеет удивлять, - сказал он.