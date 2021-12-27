ГК «Волгаэнерго»: ТОП-5 событий с энергией тепла

ГК «Волгаэнерго» (входит в En+ Group, ведущего вертикально интегрированного производителя алюминия и возобновляемой электроэнергии) поздравляет жителей Нижнего Новгорода с наступающим Новым годом.

Ежедневно сотрудники компании работают над тем, чтобы обеспечить жителей Автозаводского и части Ленинского районов электрической и тепловой энергией. А какие события стали особенно яркими и запоминающимися для представителей предприятия и горожан?

1. Модернизация как основа

В текущем году «Волгаэнерго» вела масштабную работу по обновлению инфраструктуры. Так, в частности, в Автозаводском районе реконструируются тепловые насосные станции (ТНС), кроме того, были проложены дополнительные трубопроводы к объектам жилого фонда и социальной сферы. Как результат – у жителей пятнадцати многоквартирных домов, а также в семи социальных объектах будет качественное горячее водоснабжение.

Летом, несмотря на сложность рельефа и большую протяженность теплопровода, в короткие сроки отремонтировали Ленинскую теплотрассу. Особенностью стало то, что работы под проспектом Ленина провели закрытым способом, чтобы не перекрывать движение и не создавать жителям неудобств.

Что касается новых объектов, для двух строящихся детских садов в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода досрочно проложили теплотрассы.

Компания заменила на 63% сетей больше, чем в прошлом году, что составило свыше 20 км.

Кстати, «Волгаэнерго» не только модернизировала инфраструктуру, но и создала из двух тепловых насосных станций объекты стрит-арта – на них нанесли яркие тематические граффити.

«Волгаэнерго» не только модернизировала инфраструктуру, но и создала из двух тепловых насосных станций объекты стрит-арта

2. Талантливым студентам – специальная стипендия

В этом году компания En+ Group запустила новую ежегодную стипендиальную программу для студентов очной формы обучения профильных вузов и ссузов по специальностям энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика, теплохимия. Цель – поддержать одаренных студентов. Это направление является частью социальной политики компании, основу которой заложил основатель En+ Group Олег Дерипаска. При отборе учитывались высокая академическая успеваемость, успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах, наличие публикаций, научных достижений, опыт участия в благотворительных, волонтерских акциях. Среди победителей – три представителя Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева.

3.Нижний со знаком плюс

Четыре нижегородских проекта вошли в число победителей Грантового конкурса экологических проектов от En+ Group. Благодаря этому в Нижнем Новгороде прошел Фестиваль зеленых мультфильмов, в музее занимательных наук появился интерактивный экологический экспонат, проведены экологические исследования местных водоемов и очистка юнгами акватории Волги.

Грантовый конкурс – часть комплексной программы «Мир со знаком плюс». В рамках этой же программы нижегородцы второй раз приняли участие в волонтерской акции «360». На берегу Пермяковского озера в Автозаводском районе сотрудники «Волгаэнерго» и волонтеры собрали более 700 кг мусора.

Нижегородцы второй раз приняли участие в волонтерской акции «360»

4. Автозаводская ТЭЦ отметила 90-летие

90 лет с начала работы отметила Автозаводская ТЭЦ. Она обеспечивает светом и теплом Автозаводский и Ленинский районы, где проживают около 400 тысяч человек, работают крупные промышленные предприятия, а также многочисленные объекты социальной сферы и государственные учреждения.

Узнать историю АТЭЦ и побывать на виртуальной экскурсии на предприятии можно по ссылке - https://atec-90.ru/

5. Качество жизни - выше

Самым запоминающимся событием уходящего года для части сотрудников стало улучшение жилищных условий. В компании действует корпоративная льготная программа, где часть выплат берет на себя предприятие. Сотрудники, чьи заявки одобрили, смогли приобрести недвижимость без первоначального взноса по ипотеке, с компенсацией от компании половины ежемесячного платежа или рефинансировать на таких же условиях ранее взятые кредиты на покупку жилья.

В конце года были одобрены новые заявки, так что и в следующем году часть сотрудников ждет новоселье.

Справочно:

ГК «Волгаэнерго» управляет энергетическими активами компании En+ Group в Нижнем Новгороде. «Волгаэнерго» – один из основных производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в городе. Группа включает в себя Автозаводскую ТЭЦ, компании «Генерация тепла», «Теплосети», «Заводские сети» и «Волгаэнергосбыт».

Елена Дианова

Фото: Александр Поляков