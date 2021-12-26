Семь человек получили ожог глаз на корпоративе в Дзержинске

Семь человек получили ожог глаза на корпоративе в Дзержинске Фото: Евгения ГУСЕВА

Ожоги глаз получили семь человек во время корпоратива в Дзержинске, он проходил в ночь с 25 на 26 декабря. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Так, согласно информации, всего на празднике присутствовало 15 человек, из них - 11 обратились за медицинской помощью с признаками электроофтальмии.

- В помещении работала ультрафиолетовая лампа. По состоянию на 15:40 26 декабря в лечебные организации госпитализированы семь человек, - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что осенью 2021 года в нижегородской кадетской школе дети получили ожоги глаз и лица из-за работавшей кварцевой лампы. Инцидент произошел 7 сентября во время учебного процесса. Известно, что дети находились в классе во время работы кварцевой лампы. Самочувствие учащихся ухудшилось, 12 человек обратилось за медицинской помощью. Позднее врачи установили, что у детей имеются признаки светового ожога слизистых глаз первой степени.

По данному факту проводилась прокурорская проверка.