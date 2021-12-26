Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе в Нижегородской области 26 декабря Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В воскресенье, 26 декабря, в Кстовском районе Нижегородской области произошло ДТП – на дороге столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в результате аварии погибло три человека.

Согласно официальным данным, трагедия произошла на 7 км автодороги «Большая Ельня-Ольгино» в 14:10. В пресс-службе ведомства сообщили, что женщина 1960 года рождения, которая находилась за рулем ВАЗ-2121, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Isuzu».

- В результате ДТП водитель и две девочки 2011 и 2014 года рождения погибли, - пояснили в ведомстве.

Женщина и двое детей погибли в ДТП на трассе в Нижегородской области 26 декабря Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что сегодня, 26 декабря, в ДТП на трассе в Нижегородской области погибли два человека. Несчастный случай произошел на автодороге регионального значения Р-159 «Н. Новгород – Шахунья - Киров».

В пресс-службе ведомства сообщили, что двое детей — девочки 2 и 6 лет — пострадали. Пострадавших доставили в местную больницу до прибытия экстренных служб.