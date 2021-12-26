Мужчина погиб при пожаре в Нижегородской области из-за неосторожного курения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мужчина погиб на пожаре в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно полученной информации, в 00:38 26 декабря спасателям поступило сообщение о возгорании в квартире жилого здания по адресу Володарский район, поселок Смолино, улица Ленина, д. 17.

Известно, что пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1 «БИС». На момент прибытия пожарных происходило горение постельных принадлежностей.

- Пожар ликвидирован в 01:00 на площади 2 квадратных метра. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 3 единицы техники и 10 человек, - пояснили в ведомстве.

В результате происшествия погиб мужчина 64 лет. Отмечается, что причиной возгорания стало неосторожное курение погибшего.

Неосторожное обращение с огнём при курении является одной из наиболее распространенных причин пожаров в Нижегородской области. Такие пожары происходят в жилых домах, квартирах, бытовых, общественных и складских помещениях.

Как правило, эти пожары характеризуются длительным периодом развития, значительным дымовыделением и нередко сопровождаются гибелью людей.

К слову, не затушенный окурок, брошенный в комнате, может тлеть от 20 минут до 3 часов, а потом стать источником зажигания. И к смерти уснувшего курильщика приводит не огонь, а продукты горения. Для этого достаточно 3-4 вдоха, вместе с тем площадь горения может быть относительно небольшой, всего 1-2 кв. метра. Неоднократно из-за неосторожности одного курильщика пожарные по задымленным лестничным маршам эвакуировали жильцов всего дома.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области напоминает населению быть внимательными при обращении с огнем, в том числе и при курении. Не подвергайте опасности себя и жизни своих соседей!