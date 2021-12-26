Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 26 декабря 2021 года: Ещё у 492 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 01:00 26 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 229 324 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 492 новых случая.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 205 319 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 981 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 9 652 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 26 декабря Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (2 714 человек), Санкт-Петербург (2 072 человека) и Московская область (1 431 человек).