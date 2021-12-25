Снегопад стал причиной восьмибальных пробок в Нижнем Новгороде Фото: Яндекс.Пробки

Нижегородцы встали в многокилометровые пробки вечером 25 декабря, причиной стал непрекращающийся снегопад. По состоянию на 17:00 «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную обстановку в 8 баллов.

Некоторые магистрали оказались буквально парализованными, наблюдается большое количество мелких ДТП, что еще больше усугубляет ситуацию, а где-то на дорожную ситуацию повлияли погодные условия и замерзший асфальт.

Красным на карте отмечены все мосты, а также местами проспект Гагарина, Окский съезд, улицы Новикова-Прибоя, Ларина, Баумана и проспект Ленина. В Нижнем Новгороде пробки также скопились на Высоковском проезде, улицах Ванеева, Родионова, Белинского, Генкиной, Надежды Сусловой и других.

- Нижегородская Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, проблематичны спуски и подъемы. Пешеходам следует быть внимательными при переходе дороги в условиях плохой видимости, связанной с метеорологическими условиями, - предупредили в дорожной полиции.

Стоит отметить, что транспортный коллапс - это уже традиционное явление накануне Нового года. Несмотря на то, что до Нового года остается еще шесть дней, сегодня и завтра – последние выходные перед наступающим праздником, поэтому нижегородцы традиционно устремились в супермаркеты закупаться продуктами и торговый центры за подарками.

Напомним, что согласно данным Gismeteo, снег в субботу будет идти весь день: утром снегопад будет небольшим, но усилится к вечеру. Утром и вечером скорость ветра составит 14 метров в секунду, а вот днём возрастёт до 15 метров в секунду, что уже отмечено как сильный ветер. Максимальное число осадков выпадет также днём – 1,7 миллиметра.