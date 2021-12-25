Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в Дзержинске 25 декабря Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в Дзержинске в субботу, 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие произошло в 6-ти квартирном жилом доме по адресу г. Дзержинск улица 9 Января, 10.

Так, сообщение о взрыве поступило в 16:00 по московскому времени. Известно, что пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1 БИС.

- Произошел взрыв газового баллона объемом 5 литров без последующего горения. В результате происшествия обрушились внутренние перегородки кухни и боковая несущая стена. Площадь обрушения составила 18 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.

Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в Дзержинске 25 декабря Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Погибших нет, пострадал один мужчина, его личность сейчас устанавливается. В настоящее время он направлен в БСПМ с термическим ожогом кистей рук.

По предварительной информации угрозы для жителей дома нет. Отопление, свет и водоснабжение в настоящее время функционируют в полном объеме. На место происшествия выехали коммунальные службы.

Остальные подробности и причина пожара устанавливаются.