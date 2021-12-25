Женщина пострадала в массовом ДТП в Городецком районе 25 декабря Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Женщина пострадала в массовом ДТП в Городецком районе Нижегородской области в субботу, 25 декабря, на дороге «Городец-Заволжье». По предварительным данным ГУ МВД России по региону, участниками аварии стали три легковых автомобиля – Chevrolet, Renault, Toyota – и автобус.

Согласно официальным данным, трагедия произошла на 46 км автодороги «Городец-Заволжье» в 11:00.

Женщина пострадала в массовом ДТП в Городецком районе 25 декабря Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В пресс-службе ведомства сообщили, что предварительно водитель «Шевроле» резко затормозил, следовавшие за ним автомобили «Рено» и «Тайота» не выбрали безопасную дистанцию и врезались в него. В результате столкновения «Шевроле» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

– Во встречном направлении двигался автобус, который совершил столкновение с «Шевроле» и задел женщину, которая вышла из одного из автомобилей, – добавили в МВД региона.

Женщина пострадала в массовом ДТП в Городецком районе 25 декабря Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Сейчас движение восстановлено с ограничениями. В результате ДТП пострадала одна женщина, ее госпитализировали.

По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, в результате ДТП на дамбе пострадала супружеская пара. Они находятся в отделении травматологии Балахнинской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.