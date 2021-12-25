Торговый комплекс «Средной дворик» загорелся в Нижнем Новгороде 25 декабря Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области
Торговый комплекс «Средной дворик» загорелся в Нижегородском районе Нижнего Новгорода в субботу, 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Происшествие произошло рядом с ТЦ «Небо» по адресу улица Костина, 13.
Торговый комплекс «Средной дворик» загорелся в Нижнем Новгороде 25 декабря Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области
Так, на момент прибытия сотрудников в 06:06 уже было задымление на 2 этаже здания.
Известно, что пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара № 1 БИС. В 06:27 объявлена ликвидация открытого горения.
- Происходило горение имущества в комнате мастерской по ремонту обуви. В 06:53 - ликвидация последствий пожара на площади 10 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.
Торговый комплекс «Средной дворик» загорелся в Нижнем Новгороде 25 декабря Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области
В результате пожара никто не пострадал. Остальные подробности и причина пожара устанавливаются.
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