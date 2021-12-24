Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 18:07

Шоу Авербуха, дровяная печь и мэппинг-шоу: Как прошло открытие «Новогодней столицы-2022»

На Нижегородской ярмарке открылась главная площадка новогодних торжеств
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Шоу Авербуха, дровяная печь и мэппинг-шоу: Как прошло открытие «Новогодней столицы-2022».

Шоу Авербуха, дровяная печь и мэппинг-шоу: Как прошло открытие «Новогодней столицы-2022».

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На Нижегородской ярмарке в Нижнем Новгороде 24 декабря открылась главная площадка фестиваля «Новогодняя столица России -2022». Стартом праздничной программы стало ледовое шоу Ильи Авербуха при участии олимпийских чемпионов России.

- Интерес к гала-концерту колоссальный! Потрясающе, что вот так преобразилась замечательная ярмарочная площадь, - отметил сам знаменитый фигурист. - Для меня Нижний Новгород – это город, очень близкий моему сердцу. Так здорово завершать празднование юбилейного года «Созвездием чемпионов».

На Нижегородской ярмарке открылась главная площадка новогодних торжеств.

На Нижегородской ярмарке открылась главная площадка новогодних торжеств.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Участниками шоу действительно стали настоящие звезды. Вот лишь некоторые из прославленных имен - двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира Роман Костомаров, чемпионы Европы, мира, бронзовые призеры олимпийских игр Оксана Домнина и Максим Шабалин и многие другие.

А уже завтра, 25 декабря, на этом же льду смогут покататься и все желающие нижегородцы. Здесь их ждет весьма насыщенная программа. На площади перед зданием Нижегородской ярмарки уже построен настоящий новогодний городок – фуд-корты, мастерские, карусель, елочный базар и резиденция Деда Мороза. Сам каток будет работать до самой весны – до 13 марта.

Перед Главным Ярмарочным домом построили целый новогодний городок.

Перед Главным Ярмарочным домом построили целый новогодний городок.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Ярмарка – один из главных символов Нижнего Новгорода, она очень сильно изменилась, - признал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. - Ещё год назад мы не могли представить такую картинку. Здесь появились два новых павильона и красивая площадь. Сегодня открывается каток – это одно из главных событий фестиваля «Новогодняя столица России».

Сам каток будет работать до 13 марта.

Сам каток будет работать до 13 марта.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Перед началом гала-шоу на площади перед Главным ярмарочным домом разожгли настоящую дровяную печь. Она стала одним из символов праздничных мероприятий. Во время гуляний нижегородцы и гости города могут здесь погреться и ощутить тепло очага. А сам фасад Главного ярмарочного дома 24 декабря украсило праздничное мэппинг-шоу.

КАРТИНА ДНЯ