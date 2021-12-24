Шоу Авербуха, дровяная печь и мэппинг-шоу: Как прошло открытие «Новогодней столицы-2022». Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На Нижегородской ярмарке в Нижнем Новгороде 24 декабря открылась главная площадка фестиваля «Новогодняя столица России -2022». Стартом праздничной программы стало ледовое шоу Ильи Авербуха при участии олимпийских чемпионов России.

- Интерес к гала-концерту колоссальный! Потрясающе, что вот так преобразилась замечательная ярмарочная площадь, - отметил сам знаменитый фигурист. - Для меня Нижний Новгород – это город, очень близкий моему сердцу. Так здорово завершать празднование юбилейного года «Созвездием чемпионов».

На Нижегородской ярмарке открылась главная площадка новогодних торжеств. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Участниками шоу действительно стали настоящие звезды. Вот лишь некоторые из прославленных имен - двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира Роман Костомаров, чемпионы Европы, мира, бронзовые призеры олимпийских игр Оксана Домнина и Максим Шабалин и многие другие.

А уже завтра, 25 декабря, на этом же льду смогут покататься и все желающие нижегородцы. Здесь их ждет весьма насыщенная программа. На площади перед зданием Нижегородской ярмарки уже построен настоящий новогодний городок – фуд-корты, мастерские, карусель, елочный базар и резиденция Деда Мороза. Сам каток будет работать до самой весны – до 13 марта.

Перед Главным Ярмарочным домом построили целый новогодний городок. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Ярмарка – один из главных символов Нижнего Новгорода, она очень сильно изменилась, - признал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. - Ещё год назад мы не могли представить такую картинку. Здесь появились два новых павильона и красивая площадь. Сегодня открывается каток – это одно из главных событий фестиваля «Новогодняя столица России».

Сам каток будет работать до 13 марта. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Перед началом гала-шоу на площади перед Главным ярмарочным домом разожгли настоящую дровяную печь. Она стала одним из символов праздничных мероприятий. Во время гуляний нижегородцы и гости города могут здесь погреться и ощутить тепло очага. А сам фасад Главного ярмарочного дома 24 декабря украсило праздничное мэппинг-шоу.