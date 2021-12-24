Как работает каток на Нижегородской ярмарке в Нижнем Новгороде: расписание и правила работы Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Одной из главных площадок на время новогодних праздников станет большой каток на Нижегородской ярмарке. Планируется, что посетить его нижегородцы смогут не только в праздничные дни, но и до самой весны. Рассказываем, как работает каток на Нижегородской ярмарке в Нижнем Новгороде.

- Этот каток начнет работу 25 декабря. График его работы будет сформирован по сеансам длительностью полтора часа, - сообщили в АНО "Центр 800". – Планируется, что каток будет работать вплоть до 13 марта. За исключением новогодних праздников время работы катка с 10:00 до 20:00.

Одновременно на катке могут находиться до 250 человек. При этом никакого QR-кода или мультипасса для прохода туда не потребуется.

В честь открытия катка 25 и 26 декабря он будет работать в особом праздничном режиме. 25 декабря каток начнет работу в 14.00, а 26 декабря – в 10.00.

Пока купить билеты можно только в кассе катка. Стоимость взрослого билета составит 200 рублей, а детского – 100 рублей. При этом сам прокат будет бесплатным. Однако для этого потребуется залог.

- А вот с 27 декабря билеты можно будет приобрести в режиме онлайн и офлайн с помощью наличного или безналичного расчета в павильоне проката на территории Нижегородской ярмарки, - сообщили в АНО "Центр 800". - На территории катка будет действовать прокат. Его стоимость – 150 рублей для взрослых (необходим залог) и 100 рублей для детей.

КОНКРЕТНО

Как будет работать каток в новогодние праздники?

* 31 декабря — с 10.00 до 18.00

* 1 января — с 12.00 до 00.00

* Со 2 по 7 января — с 10.00 до 00.00

* 8 и 9 января каток не работает.

КСТАТИ

Сколько будут стоить билеты?

В будни стоимость билетов: взрослый — 150 рублей, детский (7-14 лет) — 50 рублей, дети 3-6 лет — бесплатно.

В выходные дни стоимость билетов: взрослый — 200 рублей, детский (7-14 лет) — 100 рублей, дети 3-6 лет — бесплатно.

Также в выходные и праздничные дни действует специальное предложение: билет «1 взрослый и 1 ребенок» — 250 рублей.