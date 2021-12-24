Два пенсионера пострадали при взрыве автомобиля на Бору. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Днем 24 декабря в городе Бор Нижегородской области произошел взрыв газового баллона в легковом автомобиле. В результате ЧП пострадали двое пенсионеров. Сейчас они доставлены в больницу.

- Сообщение о хлопке газового баллона в легковом автомобиле поступило в 13:18 24 декабря, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – ЧП произошло на улице Кольцова в городе Бор. К моменту прибытия первых пожарных подразделений автомобиль уже был охвачен огнем. Угрозы перехода огня на автозаправку не было.

Виной всему оказался газовый баллон. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как сообщили в региональном МЧС, полностью ликвидировать пожар удалось в 13:27. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров.

- В результате пожара пострадали два человека – 73-летний мужчина и 72-летняя женщина, - рассказали спасатели. – Они доставлены на осмотр в Центральную районную больницу Бора. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 11 человек личного состава.

Напомним, накануне мы писали о серьезном пожаре на улице Большой Покровской. Там загорелся двухэтажный жилой дом. В результате пожара погиб мужчина.