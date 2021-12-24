«Взрывчатка заложена на всех станциях метро»: Нижегородский блогер переполошил все специальные службы Нижнего Новгорода. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утро 23 декабря выдалось напряженным для всех специальных служб Нижнего Новгорода – и все из-за странных писем на электронную почту, пришедших от неизвестного пользователя. Сам адресат представился популярным тиктокером. О поступивших письмах «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Не была найдена заложенная мною взрывчатка на всех станциях метро Нижнего Новгорода, - говорилось в странных письмах. - Я очень зол. Даю правоохранительным органам второй шанс. Я связался с своими агентами из Нижнего Новгорода. Они перезаложил взрывчатку на всех станциях метро на более видные места. Ищите.

Сразу после этого на обследование нижегородских станций метро были направлены специалисты и служебные собаки.

- В ходе проверок были обследованы 15 станций метро в Нижнем Новгороде, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация людей не проводилась. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее мы писали, что больной шизофренией мужчина «заминировал» школу и детский сад в Нижнем Новгороде. В 7:57 утра 3 декабря по каналу 102» поступил звонок с мобильного телефона. Мужчина на другом конце провода любезно представился Виктором Б. (имя изменено, прим.) и сообщил, что в школе №96 и в детсаду №82 вскоре произойдет теракт. Сразу после этого в зданиях была проведена эвакуация. Из школы №96 эвакуировано 25 взрослых и 340 детей, а из детского сада — 133 ребенка и 25 взрослых. С 8:10 до 10:25 оперативники проводили обследование этих зданий с применением средств радиосвязи.

- Взрывчатых веществ, взрывчатых устройств и бесхозных предметов обнаружено не было, - сообщил собеседник «КП - Нижний Новгород».