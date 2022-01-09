Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 января 2022 года: Число жертв от COVID-19 в регионе приближается к 10 тысячам

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 8 января 2022 года: Число жертв от COVID-19 в регионе приближается к 10 тысячам Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным на 01:00 9 января 2022 года, число выздоровевших за минувшие сутки составило 264 нижегородца. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 233 263 человек.

Также было отмечено 552 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 218 153 человека.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 9 999 — за последние сутки умерло ещё двадцать восемь нижегородцев.

- По состоянию на 6 января, коллективный иммунитет в регионе составляет 63,51%. Полную вакцинацию прошли более 1,7 миллиона человек, - отмечается на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, что в Нижегородской области зарегистрировали первый случай заболевания штаммом коронавируса «Омикрон». Им оказалась заражена 28-летняя местная жительница.

- Самочувствие пациентки средней степени тяжести, - поделился министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. - Заболевание сопровождается вирусной пневмонией.

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