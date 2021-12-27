Продажа билетов на новогоднее ледовое шоу "Щелкунчик и Мышиный король" Ильи Авербуха открылась в Нижнем Новгороде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нижнем Новгороде стартовала продажа билетов на новогоднее ледовое шоу "Щелкунчик и Мышиный король", режиссёром-постановщиком которого выступает знаменитый российский фигурист Илья Авербух. Его легендарную новогоднюю постановку впервые покажут в Нижнем Новгороде! 14 выступлений пройдут со 2 по 8 января 2022 года в рамках фестиваля "Новогодняя столица России – 2022".

– "Щелкунчик" – пожалуй, самая известная и самая любимая новогодняя история, – отметил министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. – В этом году сказке Гофмана исполнилось уже 205 лет! Уверен, что ледовое представление от Ильи Авербуха не оставит равнодушным ни одного зрителя!

Министр также обратил внимание на тот факт, что по "Щелкунчику" уже снимали кино, мультфильмы, ставили балет и оперу, но интерес к сказке до сих пор не утихает.

Как другие ледовые шоу Ильи Авербуха, это представление создавалось с целью удивить и осчастливить публику любого возраста.

– С первых минут зрители окунутся в атмосферу чудес. Сказка Гофмана глубока и многогранна, – утверждает Илья Авербух. – Но мы, по сути, создали новую сказку с новым сюжетом на основе всем знакомой истории. Эта постановка занимает особое место среди наших шоу. Она полна чудесных превращений и открытий.

"Щелкунчик и Мышиный король" Ильи Авербуха. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Немаловажно, что героев в спектакле на льду исполняют олимпийские чемпионы: главные роли принадлежат бронзовому призёру Олимпиады-2010, чемпионке мира 2009 года, двукратной чемпионке Европы (2008 и 2010), победительнице серии Гран-При 2007 года Оксане Домниной и олимпийскому чемпиону (2006), двукратному чемпиону мира (2004 и 2005), трёхкратному чемпиону Европы (2004, 2005, 2006), трёхкратному победителю финалов Гран-при Роману Костомарову.

Вместе с ними на арене выступают олимпийская чемпионка 2014 года в командном зачёте, серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в командных соревнованиях, чемпионка Европы (2013), трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Европы 2011, 2012 и 2018 годов, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы 2016 и 2017 годов, семикратная чемпионка России Екатерина Боброва, бронзовый призёр Олимпиады-2010, чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы (2008 и 2010), победитель серии Гран-При 2007 года Максим Шабалин, двукратные чемпионы мира (2006 и 2007) Албена Денкова и Максим Ставиский и многие другие.

К сведению, впервые шоу "Щелкунчик и Мышиный король" увидели в Москве в декабре 2016 года.

– Оно стало самым дорогостоящим и зрелищным из всех новогодних проектов Ильи Авербуха. А за прошедшее время все детали представления были доведены до совершенства, – подчеркнули в нижегородском областном правительстве.

"Щелкунчика" покажут на стадионе "Труд" на Юбилейном бульваре Сормовского района Нижнего Новгорода. Каждый день со 2 по 8 января будут проходить по два показа – в 17:00 и 19:00.

Билет, который стоит 100 рублей, уже можно приобрести на сайте Kassir.RU.

К сожалению, посетить ледовое шоу "Щелкунчик и Мышиный король" нижегородцы смогут только при наличии QR-кода или "Мультипасса".