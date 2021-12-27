Салют, подарки и фудкорт: Путешествие "Ярмарка сквозь года" пройдёт в Нижнем Новгороде прямо в новогоднюю ночь Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Жителей Нижнего Новгорода и гостей новогодней столицы-2022 ждёт насыщенная праздничная программа "Ярмарка сквозь века" прямо в новогоднюю ночь на Нижегородской ярмарке. Она начнётся в 21:00 31 декабря и закончится только в 03:00 1 января. В нижегородском правительстве заверили, что торжество охватит всю площадь перед Главным ярмарочным домом.

– Новый год в Нижнем Новгороде станет не просто праздником, но и возможностью лучше ознакомиться с историей города и России в целом, – обратил внимание глава региона Глеб Никитин. – Нижегородская ярмарка всегда занимала особое место в судьбе страны, была не только торговой площадкой, а целым миром с разными измерениями и смыслами. Формат мероприятий позволит каждому найти что-то интересное для себя.

Занимательно, что действие не будет происходить на одной только сцене: кроме неё, представления пройдут на катке и в других частях площади. Ровно в полночь, под бой курантов, небо, конечно же, украсит праздничный салют.

Перед гостями главной площадки фестиваля "Новогодняя столица России – 2022" выступят музыкальные группы Ba-Doo Child и Soul Surfers, кавер-группы и диджеи, фигуристы, артисты оригинального жанра и оперные певцы.

Новый год на Нижегородской ярмарке. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– Всю новогоднюю ночь на площади будут работать магазин подарков и сувениров, а также гастрономический фудкорт с необычным стрит-фудом и согревающими напитками, – добавили в правительстве региона.

А также в ведомстве пояснили, что за основу концепции новогодней программы "Ярмарка сквозь века" взята 200-летняя история Нижегородской ярмарки, которая традиционно притягивала торговцев, артистов и путешественников со всего света.

– Участников новогодней ночи ждёт сказочное путешествие по истории и традициям, возможность почувствовать многогранный, многонациональный характер этого места, – заключили в облправительстве.

Вход на новогоднее представление будет бесплатным, но, к сожалению, доступным только для посетителей с QR-кодом о вакцинации или "Мультипассом". Вход откроется ровно в 21:00.