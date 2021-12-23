«Тело закопал в огороде»: 18-летний житель Нижегородской области зверски убил свою мать, не пускавшую его жить отдельно

18-летний нижегородец убил мать, а тело закопал в огороде. Фото: пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области 18-летний парень подозревается в зверском убийстве собственной матери. Он закопал тело в огороде на участке и пытался запутать следствие, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.

Эта ужасная история произошла 17 декабря в маленьком селе Илёв Вознесенского района. Юноша, которому уже исполнилось 18, заявил матери, что намерен жить самостоятельно. 38-летняя женщина стала его отговаривать от такого решения, слово за слово – разгорелся самый настоящий скандал. В какой-то момент парень схватил кирпич и, набросившись на мать, принялся бить ее по голове. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и женщина скончалась на месте.

Далее молодой человек стал думать, куда деть тело. Ничего лучше, кроме как закопать его в землю, он не нашел.

- Тело погибшей женщины подозреваемый закопал в городе на придомовой территории, - уточнили в силовом ведомстве.

Могила, в которой находился труп. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Странное исчезновение женщины взволновало её родственников, которые отчаянно пытались до нее дозвониться, а на третий день обратились в полицию. 22 декабря полицейские опросили её сына, который давал сбивчивые показания и пытался запутать правоохранителей.

- При беседе об обстоятельствах пропажи матери молодой человек путался, давал разные объяснения, а позже всё-таки рассказал о конфликте с матерью и произошедшей потом трагедии, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Следователи вместе с подозреваемым немедленно отправились на место преступления, где он показал, как убивал мать и где спрятал её тело. Могила, которую выкопал юноша в мёрзлой земле, оказалась достаточно глубокой, так что женщину могли бы искать еще долго, если бы не чистосердечное признание.

- По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, - подчеркнули в СУ СК России по Нижегородской области.