Трамвай вспыхнул на улице Литвинова в Нижнем Новгороде 23 декабря.

Трамвай загорелся днем 23 декабря на улице Литвинова в Нижнем Новгороде. ЧП произошло около торгового центра «Республика» в 11 часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

К счастью, в момент происшествия людей в трамвае не было. Вагон вспыхнул как спичка, и к моменту прибытия пожарных состав был полностью объят пламенем, а в небо поднимались клубы густого черного дыма.

- В 11:36 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что вагон 2013 года выпуска. Чтобы узнать, был ли этот трамвай в числе подаренных Москвой, «Комсомолка» направила запрос в администрацию Нижнего Новгорода.

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, на место происшествия с трамваем направлен экипаж ГИБДД для обеспечения бесперебойного подъезда специальной техники и регулирования дорожного движения.