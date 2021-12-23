Больницам — оборудование, юным спортсменам — инвентарь: кому помогают строители нефтепроводов

Один из приоритетов Дирекции — поддержка детского спорта. Фото: ООО «Транснефть — ТСД».

Предприятие строит нефтепроводы и площадочные объекты по всей европейской части России - труба идет рядом с городами, деревнями и поселками, в каждом из которых находится точка приложения добрых сил. С начала деятельности дирекции в 2014 году помощь получили адресаты в 19 регионах. Это более 165 социальных бюджетных учреждений - школ, детских садов, больниц, учреждений культуры - именно их поддержка рассматривается в первую очередь. Этот год не стал исключением.

Поддержка здравоохранения

В Самарской области в зоне внимания нефтепроводчиков оказался Безенчукский район. Дирекция помогла обустроить и меблировать пункт скорой помощи в административном центре.

- Поддержка бизнес-сообщества очень важна для муниципалитетов - в одиночку нам не справиться, - считает руководитель аппарата главы администрации Безенчукского района Людмила Четвергова. - Мы работаем в режиме ограниченности бюджета, средств которого не хватает на все. Пункт скорой помощи представлял собой обычное двухэтажное здание. Мы его отремонтировали, а «Транснефть - ТСД» помогла оснастить - приобрести мебель для кабинетов, оборудование для комнаты отдыха и санузлов. Мы очень благодарны производственникам и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Во время пандемии поддержка здравоохранения вышла на первый план. В этом году предприятие дважды выделяло средства на закупку средств индивидуальной защиты для персонала Клиник Самарского государственного медуниверситета. Другие социально значимые вопросы не остались за кадром: знаменитый самарский Ботанический сад использовал средства ООО «Транснефть - ТСД» для приобретения скамеек, которые поставят на аллеях во всех уголках парка.

Благодаря строителям нефтепроводов, в самарском Ботаническом саду установят скамейки для отдыха. Фото: ООО «Транснефть — ТСД».

Для развития детского спорта

Традиционно предприятие уделяет большое внимание развитию детского спорта. В Пензенской области это могут подтвердить воспитанники ДЮСШ Бессоновского района, оценившие новое резиновое покрытие для спортзалов, инвентарь и мебель для раздевалок. Здание, в котором занимаются юные тхэквондисты и самбисты, тоже «в строю» благодаря дирекции.

- Средства, выделенные нам предприятием в 2019 году, послужили катализатором для дальнейшего преображения здания - на деньги компании мы начали капремонт «коробки», а потом подключилась и администрация района, - рассказал директор ДЮСШ Илья Носов. В этом году компания нам снова помогла. Сейчас в залах монтируется резиновое покрытие, а еще здесь будет установлено оборудование для сдачи норм ГТО.

Обновление ожидает еще одну спортивную школу - «Олимпик» в Балаковском районе Саратовской области на финансовую помощь от предприятия скоро приобретет профессиональный ковер для отделения художественной гимнастики.

- Художественная гимнастика - новый вид спорта для нашего учреждения, но очень востребованный, - рассказала директор МАУ «Спортивная школа «Олимпик» Ирина Васильева. - Сегодня на два тренера приходится 150 девочек, желающих заниматься. С такой нагрузкой и гимнастический ковер в зале износился. Мы обратились в отдел спорта Балаковского района, и наша заявка была удовлетворена при поддержке «Транснефть - ТСД». Теперь юные гимнастки смогут заниматься на качественном ковре, а вид спорта будет развиваться.

Спортивное оборудование купит и районная общеобразовательная школа № 29 в Нижнем Новгороде - уроки физкультуры никто не отменял, а чтобы они были еще полезнее, обновление спортивному залу не помешает. Интереснее станут и уроки физики - кабинет, в котором преподается эта техническая наука, оснастят интерактивным дисплеем.

- Бюджетным учреждениям помощь производственников необходима, - говорит директор школы № 29 Вера Тимошенко. - Мы же не коммерческое предприятие - учим детей, а не получаем прибыль. Конечно, нам выделяют деньги на образовательный процесс, но цифровизация - дело дорогое, а нужно идти в ногу со временем. Компания помогла нам решить два важных вопроса, за что мы очень благодарны. Отремонтированный спортзал получит баскетбольные щиты и шведские стенки,кабинет физики - интерактивную панель. А наши ребята - более комфортные современные условия для учебы.

Теперь воспитанники ДЮСШ Бессоновского района смогут достичь еще больших результатов. Фото: ООО «Транснефть — ТСД».

Дети в приоритете

Почти миллион рублей будет перечислен в Волгоград - в Дом ребенка, в котором воспитываются имеющие проблемы с ментальным здоровьем малыши с самого рождения и до 4 лет. На деньги предприятия уже в этом году будут закуплены 25 посудомоечных машин - по одной на каждую группу.

— Это современные машины, которые на высоких температурах обеспечивают еще и обеззараживание посуды, - рассказала главный врач Дома ребенка Александра Сазанова. - Раньше мы использовали для этого сухожаровые шкафы, поэтому теперь у нас сократится не только расход воды, но и электричества. Самое главное - освобождаются руки нянь для того, чтобы посвятить больше времени нашим деткам. У нас живут совсем малыши, и добрые руки им очень нужны. Нас порадовала быстрая реакция предприятия на нашу просьбу - идея была тут же подхвачена, продумана и согласована. Особенно приятно, что подход к решению вопроса был не формальным, а человеческим и очень теплым. Огромное спасибо!