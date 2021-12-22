Грипп, вакцинация от коронавируса и микст-инфекция: В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с пандемией в Нижегородской области

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с пандемией в Нижегородской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Грядущие новогодние каникулы, нарастающая заболеваемость гриппом и ситуация с коронавирусом – обо всем этом на специальном брифинге в Нижегородском областном информационном центре рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.

Микст-инфекция

Случаев микст-инфекций, при которых человек одновременно болеет гриппом и коронавирусом, в Нижегородской области не зафиксировано.

- Подъем заболеваемости гриппом мы фиксируем уже третью неделю, - рассказала Наталья Садыкова. – В Нижегородской области эти две инфекции протекают независимо друг от друга. Случаев микст-инфекций в Нижегородской области не зафиксировано. Хотя в России такие случаи есть и при этом заболевание протекает в более сложной форме.

По данным специалистов, заболеваемость коронавирусом в Нижегородской области постепенно снижается, а вот заболеваемость гриппом только растет. Однако, сравнивая с прошлыми годами, заболеваемость растет в вялотекущем режиме – еженедельный прирост составляет от 7 до 13%.

Высокопатогенный грипп

Эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в Нижегородской области превышен на 32%. Еженедельный прирост составляет от 7 до 13%.

- В прошлые годы эпидемия гриппа протекала тяжелее. Сейчас она идет в вялотекущем режиме – еженедельный прирост составляет от 7 до 13%. С начала июля мы выявили 178 случаев гриппа. Однако за последнюю неделю мы выявили 6 случаев H1N1. Это, так называемый, высокопатогенный вирус гриппа, который может спровоцировать новый всплеск заболеваемости.

Карантины

40 школ и 7 детских садов полностью закрыты на карантин в Нижегородской области. Все ограничения введены, в основном, из-за гриппа.

- Карантины уже давно успешно применяются в нашей области, - отметила Наталья Садыкова. – В этом году наши школы не стали исключением. Сейчас в 40% образовательных учреждениях введены те или иные ограничения. Речь идет именно об отмене обучения в стенах школы. Обучение продолжается в дистанционном формате. На образовательном процессе это не сказывается.

Вакцинация

В Нижегородской области было подписано постановление главного санитарного врача о вакцинации свыше 1,5 миллионов человек. На данный момент этот план уже выполнен.

- Тем не менее, из-за постоянной миграции жителей, мы продолжаем проверки на предприятиях, - отметила Наталья Садыкова. – По итогам этих проверок в отношении работодателей составлено уже 95 протоколов. По 22 из них уже вынесены решения суда - деятельность четырех предприятий приостановлена, еще 18 предстоит выплатить штрафы. Сейчас проверки продолжаются.