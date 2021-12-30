Новогодний десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов детской областной больницы в Нижнем Новгороде

Дети счастливо улыбались и махали руками в приветствии.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Наконец-то, скоро наступит Новый год, нижегородцы в предвкушении праздника уже вовсю закупаются в магазинах и продумывают последние детали в меню. Суета, кажется, закружила всех, однако есть и те, кто не сможет провести новогоднюю ночь в кругу близких и услышат бой курантов в стенах больниц. Специально для таких людей в Нижнем Новгороде был устроен настоящий праздник – поздравлять с наступающим Новым годом их высадился десант Дедов Морозов.
На большую высоту Деда Мороза поднимали и с помощью коленчатого подъемника.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Шесть альпинистов-Дедов Морозов спустились на тросах с крыши областной детской клинической больницы и через окна пожелали малышам и их родителям здоровья и счастья.
Шесть альпинистов-Дедов Морозов спустились на тросах с крыши.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Ребятня со счастливыми улыбками на лицах следила за сказочными волшебниками и махала руками им в приветствии.
В новогодние костюмы облачались пожарные, спасатели и волонтеры.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
К окнам палат также поднялся Дед Мороз-пожарный вместе со Снегурочкой, их на большую высоту подняли с помощью коленчатого подъемника.
Настоящее чудо подарили ребятне.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Другая пара Деда Мороза со Снегурочкой заглянули внутрь больницы, прошли к деткам в палаты и вручили сладкие подарки, принеся с собой чувство праздника и настоящего волшебства.
Дед Мороз стучит в окно больницы.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Известно, что в новогодние костюмы облачались пожарные Нижегородского гарнизона, сотрудники Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России и волонтеры Нижегородского корпуса спасателей.
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