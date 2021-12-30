Кинологи устроили новогодний сюрприз служебным собакам, вышедшим на пенсию в Нижегородской области

В 2021 году на заслуженный отдых ушли десять немецких овчарок и один русский спаниель. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полицейских собак, вышедших на пенсию после службы в Нижегородской области, и их хозяев поздравили с наступающим Новым годом. В гости к четвероногим напарникам заглянул полицейский Дед Мороз, который принес для них подарки - лакомства и игрушки.

Десять немецких овчарок и один русский спаниель на протяжении восьми лет служили в Центре кинологической службы: кто-то из них занимался охранно-конвойной службой, другие были заняты розыскной деятельностью, а ещё находились и те, кто был полезен в поиске огнестрельного оружия, взрывчатых и наркотических веществ. Однако в 2021 году работа полицейских собак на благо общества подошла к концу, и их пришлось отправить на заслуженный отдых.

Двух собак отдали в фермерские хозяйства. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Так, двух собак отдали в фермерские хозяйства, а ещё девятерых четвероногих напарников забрали домой кинологи, с которыми они проходили службу.

- Обычно собаку мы передаем кинологу, потому что расставание хозяина с ней, как правило, является переломным моментом для обоих. Бывают случаи, когда кинолог не может по каким-то объективным причинам взять собаку на домашнее содержание, и тогда мы ищем для них новый дом, - рассказал начальник Центра кинологической службы ГУ МВД России по Нижегородской области полковник полиции Владимир Ганьков.

Девятерых четвероногих напарников забрали домой кинологи. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В таких случаях с будущими хозяевами кинологи проводят собеседования, чтобы удостовериться, что собаки попадут в заботливые руки, а их условия содержания будут достойными.

В канун самого доброго праздника, как Новый год, навестить и подарить тепло своим пушистым подопечным решил руководитель кинологической службы Владимир Ганьков. Сначала он наведался в гости к немецкой овчарке по кличке Яска, который теперь живёт в частном доме с большим приусадебным участком, где может вдоволь разгуляться и размяться.

В гости к четвероногим заглянул полицейский Дед Мороз. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Яска выполнял служебные обязанности в батальоне конвойной службы на протяжении шести лет и всегда был верным напарником для своей хозяйки Натальи Беловой.

- И мысли не было оставлять его или нет: он ведь рос в нашей семье, когда был щенком. За годы службы мы стали настоящими друзьями, которые научились понимать друг друга с полуслова, - отмечает кинолог. - В этом году мой соратник окончил службу в органах внутренних дел и вышел на заслуженный отдых. Теперь ему дозволены все собачьи радости: и поля, и леса, и лакомства.

Новые хозяева обеспечивают для своих питомцев достойные условия содержания. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Яска, завидев гостей, очень обрадовался и, вспомнив времена службы, продемонстрировал безупречное выполнение команд, за что получил новогодний сюрприз, который тут же принялся изучать.

После Владимир Ганьков вместе с Дедом Морозом поехали проведать ещё одного четвероного напарника без погон – 9-летнюю овчарку по клички Деймон. Этот пёс доблестно нёс свою службу в отдельном батальоне конвойной службы ЦКС.

- Не допустить побега из-под стражи – основная задача в работе Деймона, которая стояла перед ним на протяжении 8 лет, - объяснила кинолог Екатерина Астахова, которая ни секунды не сомневалась, что заберет конвойную собаку себе.

Сейчас Деймон живёт в обычной квартире и хорошо уживается с двумя другими питомцами хозяйки. Большой плюс в такой породе, как немецкая овчарка, заключается в том, что эти собаки никогда не навязываются и не требуют постоянного внимания, но очень любят находиться при деле.

С будущими хозяевами кинологи проводят собеседования. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Деймон очень счастлив, когда для него находится работа, несмотря на то, что с возрастом темперамент у него уже не тот, что в молодости. С возрастом они становятся еще красивее, представительнее, но сил, конечно, меньше, - добавила Екатерина.

Новогодний визит к бывшим четвероногим сослуживцам показал руководителю нижегородской кинологической службы, что хозяева собак относятся к ним с любовью и заботой, а также обеспечивают для своих питомцев необходимые условия содержания.

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