Представление "Следуй за звездой" ждёт нижегородцев в кремле с 29 декабря по 9 января Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Уникальное представление "Следуй за звездой", а также другие новогодние мероприятия будут проходить для жителей и гостей Нижнего Новгорода на территории кремля каждый день с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022-го. Об этом информирует нижегородское областное правительство.

Например, на Дмитриевской башне зрители увидят аудиовизуальное шоу – 3D-мэппинг "Путешествие в сказку", на Никольской башне – мэппинг-шоу "Волшебный портал", а на фасаде 14 корпуса рядом с детской площадкой – лазерное шоу "С Новым годом!". Они будут транслироваться с 16:00 до 01:00, а в новогоднюю ночь – до 04:00.

– После масштабной реставрации Нижегородский кремль сильно изменился – на некогда закрытых и неиспользуемых территориях открылись новые общественные пространства, – напомнил замгубернатора региона Андрей Бетин. – Именно их и задействуют в новогодних мероприятиях. Кремль символично станет территорией сказочных перевоплощений.

Замглавы Нижегородской области не стал раскрывать всех сюрпризов, но добавил, что звезда не только украшает новогодние ёлки и торжества, но может быть и путеводителем по сказочным мирам.

– Поздравляю с наступающим Новым годом, и добро пожаловать в Кремль! – обратился к нижегородцам Андрей Бетин.

Карта новогоднего кремля. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Практически всю территорию нижегородского кремля, по словам управляющего делами правительства региона Тимофея Шульги, украсят световыми инсталляциями.

– Кроме традиционно подсвеченных выставки военной техники и Центральной площади, новыми красками заиграет обновлённый Ивановский съезд, – подчеркнул Тимофей Шульга. – Верхняя площадка Губернаторского сада превратится в волшебную сцену. А вдоль кремлёвской стены – от Кладовой до Никольской башен – можно будет пройти сквозь световой коридор.

Кроме того, переплетения светящихся колец установят у Манежа, в Сквере семьи. Инсталляция "Лисьи фонарики" появится на склоне галереи Пьетро Франческо.

– А на обновлённой Центральной площади главное место по праву займёт Кремлёвская ёлка, – заключил Тимофей Шульга. – Одевайтесь теплее и приходите в Кремль!

Напомним, что работа кремля продлевается с 06:00 до полуночи с 29 декабря по 9 января. В новогоднюю ночь попасть в кремль можно будет до 04:00. Вход свободный.