Нижегородцы впервые увидят мюзикл на льду "Руслан и Людмила" 28 декабря Фото: Евгения ГУСЕВА

Мюзикал на льду "Руслан и Людмила" от Татьяны Навки впервые покажут в Нижнем Новгороде. Супершоу пройдёт в КРК "Нагорный" на проспекте Гагарина 28 декабря. Как отметили в правительстве Нижегородской области, спектакль уже удостоился множества почётных наград. А теперь он вошёл в ежегодный соцпроект нижегородского Минкульта "Губернская ёлка".

– В 2022-й год Нижний входит в статусе Новогодней столицы России, – напомнил глава региона Глеб Никитин. – Благодаря юбилею Нижнего Новгорода мы уже провели массу ярких интересных мероприятий и теперь продолжаем работу в рамках новогодних событий.

Губернатор пояснил, что сказка Александра Сергеевича Пушкина стала основой представления.

– В 2024 году будет отмечаться 225-летие со дня его [Александра Сергеевича] рождения, и важно, чтобы с самых ранних лет дети знакомились с творчеством Пушкина, – подчеркнул Глеб Никитин.

А повысить интерес молодёжи к отечественной литературе и родной истории поможет свежий взгляд на поэму поэта, который как раз заложен в красочном ледовом шоу.

В нижегородском областном правительстве отметили, что "Руслан и Людмила" – это комбинация классической хореографии, фигурного катания, музыки и высоких технологий.

Афиша. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

– Супершоу с красочной сценографией, масштабными декорациями и уникальными видеоинсталляциями не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя, – уверены представители ведомства. – А завораживающие трюки и захватывающие дух акробатические номера с участием профессиональных фигуристов и артистов цирка создадут новогоднюю атмосферу и подарят всем гостям праздничное настроение.

На льду нижегородцы увидят олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову, призёра чемпионатов мира и Европы Максима Ковтуна, многократных чемпионов Европы и мира Повиласа Ванагаса и Маргариту Дробязко, двукратного чемпиона мира среди юниоров Павла Дрозда и прочих именитых спортсменов. Более того, Ани Лорак, Александр Панайотов и Филипп Киркоров исполнят музыкальные партии.

Стоит добавить, что мюзикл "Руслан и Людмила" покорил не только Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Тверь и Казань, где его встретили овациями и аншлагами, но и английское побережье! В Нижнем Новгороде шоу покажут впервые.

Три показа пройдут 28 декабря в 12:00, 15:00 и 18:00. В мэрии Нижнего Новгорода обратили внимание, что большая часть билетов достанется школьникам-победителям олимпиад или спортивных соревнований, детям-сиротам, детям из многодетных семей, детям-инвалидам, медработникам, которые борются с пандемией, и их детям.

Остальная часть билетов достанется всем желающим увидеть мюзикл. Посетить шоу можно будет бесплатно, но по предварительной регистрации и с QR-кодом. Ссылка на регистрацию будет доступна на сайте Нижний800.