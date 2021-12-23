Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 декабря 2021 года: Ещё у 525 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 23 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 227 959 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 525 новых случаев.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 202 395 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 998 человек.

К сожалению, за последние сутки двадцать шесть человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 9 575 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 23 декабря Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (1 904 человек), Санкт-Петербург (2 166 человек) и Московская область (1 351 человек).